"Відрізнялися від сил РФ": експерт із Угорщини визнав, що країна стягувала армію до кордону України

За словами військового експерта Андраша Раца, офіційний Будапешт побоювався можливого проникнення збройних груп із боку РФ на територію Угорщини. Українську сторону нібито поінформували про проведення подібних дій.

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Угорщина переміщала певні військові сили до західного кордону з Україною. Однак варто зазначити, що ці дії не були спрямовані на участь у збройній атаці, а скоріше на контроль та нагляд за ситуацією на кордоні. Про це повідомив угорський військовий експерт Андраш Рац, повідомляє "Європейська правда".

За його твердженнями, Угорщина у лютому 2022 року зосередила військові сили біля свого кордону з Україною. Проте експерт зазначив, що склад цих збройних сил відрізнявся від того, який використала Росія.

"Росія зібрала наступальні сили. Угорські сили, спрямовані до вашого кордону незадовго до вторгнення РФ, не були наступальними", — заявив Рац.

Він також зазначив, що угруповання військових сил Угорщини стало гарантією безпеки на випадок, якщо виникне російське вторгнення, яке може призвести до гуманітарної кризи та великого потоку біженців з України. Метою було забезпечити необхідну допомогу у вигляді наметів, медичного обладнання, ліжок, харчування та інших необхідних ресурсів, і для цього використовувалися відповідні військові підрозділи.

Угорська влада також побоювалася можливості проникнення збройних груп на територію Угорщини, як це сталося під час розпаду Югославії.

Щодо понтонів, зібраних уздовж кордону, Рац пояснив так: "Причина присутності понтонів — те, що Угорщина готувалася до можливого удару Росії по мостах, у тому числі по мосту Чоп — Захонь, де є один з ключових пунктів перетину кордону. Якщо Росія руйнує міст – угорці разом з українською стороною можуть швидко навести переправу через Тису, щоб дати біженцям перетинати її".

Експерт зазначив, що українська сторона була поінформована про проведення подібних дій Угорщиною.

"Тоді ні на мить не йшлося про можливий напад на Україну. Ми взагалі не направляли до кордону наступальну техніку. Там не було жодного танка, не було артилерії, не було боєприпасів та логістики поставок, обов'язкових для будь-якого нападу", — підсумував Рац.

Нагадаємо, 15 травня Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу на озброєння для України, який хотів відправити Євросоюз.

Також зазначимо, що 25 квітня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що після того, як Російська Федерація програє у війні, такі країни як Угорщина почнуть демонструвати лояльність стосовно Києва, а також підтримуватимуть вступ України до НАТО за прискореною процедурою.