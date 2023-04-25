"Отримаємо абсолютну лояльність": у Зеленського розповіли, коли Угорщина відвернеться від РФ (відео)

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у майбутньому Будапешт може стати одним із головних лобістів вступу України до НАТО.

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Після того, як Російська Федерація програє у війні, такі країни як Угорщина почнуть демонструвати лояльність до Києва, а також підтримуватимуть вступ України до НАТО за прискореною процедурою. Про це заявив Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі всеукраїнського телемарафону 25 квітня.

За словами Подоляка, серед європейських країн вже є повний консенсус щодо членства України у Північноатлантичному Альянсі. Єдиним винятком є Угорщина, проте її позиція змінюватиметься в міру того, як РФ переживатиме невдачі.

"Угорщина зараз може робити будь-які заяви. А ми після того, як програє основний спонсор таких заяв під назвою Російська Федерація, отримаємо абсолютну лояльність передусім від таких країн як Угорщина", — сказав радник.

Інтерв'ю Михайла Подоляка

Михайло Подоляк вважає, що Будапешт буде одним із найзацікавленіших лобістів приєднання України до НАТО, як так треба буде "спокутати провину". Чиновник також припустив, що у майбутньому угорці підтримають створення спецтрибуналу для росіян, які вчиняли воєнні злочини в Україні.

"Усі ці країни, які зараз говорять про переговори та мирне врегулювання конфлікту, у міру того, як Росія йтиме до свого історичного, дуже поганого фіналу, вони всі прийдуть і скажуть: ми розуміємо, що, може, щось там неправильно говорили, але ми були за вас", — сказав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що 24 квітня віцеспікер парламенту Угорщини та представниця партії "Наша Батьківщина" Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО під час війни неможливий, якщо на це не погодиться Росія.

Раніше, 20 квітня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав НАТО "трансатлантичною бульбашкою", виступаючи на тлі карти "великої Угорщини", до якої включені території інших держав.

Ще ми писали про те, що 20 квітня угорський депутат Агнеш Вадаї розкритикувала прихильників керівної партії Угорщини "Фідес" за те, що вони не проголосували за документ, який передбачає арешт та видачу МКС президента РФ Володимира Путіна.