"Получим абсолютную лояльность": у Зеленского рассказали, когда Венгрия отвернется от РФ (видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в будущем Будапешт может стать одним из главных лоббистов вступления Украины в НАТО.

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После того как Российская Федерация проиграет в войне, такие страны как Венгрия начнут демонстрировать лояльность по отношению к Киеву, а также будут поддерживать вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Об этом заявил Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона 25 апреля.

По словам Подоляка, среди европейских стран уже есть полный консенсус касательно членства Украины в Североатлантическом Альянсе. Единственным исключением является Венгрия, однако ее позиция будет меняться по мере того, как РФ будет переживать неудачи.

"Венгрия сейчас может делать любые заявления. А мы после того, как проигрывает основной спонсор таких заявлений под названием Российская Федерация, получим абсолютную лояльность прежде всего" от таких стран как Венгрия", — сказал советник.

Интервью Михаила Подоляка

Михаил Подоляк считает, что Будапешт будет одним из самых заинтересованных лоббистов присоединения Украины к НАТО, как так нужно будет "искупить вину". Чиновник также предположил, что в будущем венгры поддержат создание спецтрибунала для россиян, совершавших военные преступления в Украине.

"Все эти страны, которые сейчас говорят о переговорах и мирном урегулировании конфликта, по мере того, как Россия будет идти к своему историческому, очень плохому финалу, они все придут и скажут: мы понимаем, что, может что-то там неправильно говорили, но мы были за вас", — заключил Михаил Подоляк.

Напомним, что 24 апреля вице-спикер парламента Венгрии и представительница партии "Наша Родина" Дора Дуро заявила, что вступление Украины в НАТО во время войны невозможно, если на это не согласится Россия.

Ранее, 20 апреля глава МИД Венгрии Петер Сиярто назвал НАТО "трансатлантическим пузырем", выступая на фоне карты "большой Венгрии", в которую включены территории других государств.

Еще мы писали о том, что 20 апреля венгерский депутат Агнеш Вадаи раскритиковала сторонников правящей партии Венгрии "Фидес" за то, что они не проголосовали за документ, предусматривающий арест и выдачу МУС президента РФ Владимира Путина.