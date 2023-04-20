Сиярто на фоне карты "большой Венгрии" сравнил НАТО с "пузырьком", – СМИ (фото)

В ходе мер правящей партии Fidesz для спикеров установили карту несуществующего венгерского государства, в которое включили территории других стран.

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Глава МИД Венгрии Петер Сиярто назвал НАТО "трансатлантическим пузырем", выступая на фоне карты "большой Венгрии". Об этом 20 апреля информирует DeepState в Telegram.

Руководитель ведомства выступил во время мер правящей партии Fidesz. Главный лозунг инициативы – "мир и безопасность".

Приверженность стабильному существованию и дружбе с соседями венгерские политики не продемонстрировали. Один за другим они выступали на сцене на фоне карты "великой Венгрии". Среди спикеров был и глава МИД страны Петер Сиярто.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто/Deep State

Карта Великой Венгрии/Deep State

Напомним, 23 марта Министерство иностранных дел Украины заявило, что вызывает на ковер посла Венгрии. Дипломатическое ведомство было возмущено тем, что премьер-министр Виктор Орбан надел шарф с карточкой "Великой Венгрии" с украинским Закарпатьем. Официальный Киев заявил, что ожидает официальных извинений от венгерской стороны и опровержения посягательства на территориальную целостность Украины.

Также 23 марта в офисе Орбана отвергли вероятность ареста главы Кремля Владимира Путина в случае его визита в Венгрию. Гергель Гуляш, глава офиса венгерского чиновника, считает, что на это не будет законных оснований. По его словам, Римский устав не был "встроен в венгерскую правовую систему". Римский устав, определяющий действия Международного уголовного суда (МКС), Венгрия согласилась подписать. Также страна приняла ратификацию документа. Политик отметил, что Будапешт еще не сформировал позиции относительно ордера на арест Путина. В венгерском правительстве считают, что подобные решения только спровоцируют дальнейшую эскалацию.

Три страны, как стало известно 6 апреля Financial Times, не одобрили "дорожную карту" для Киева. Большинство дипломатов-представителей стран НАТО считают, что в краткосрочной перспективе вступление Украины в альянс невозможно. Причина – российско-украинская война. Наиболее серьезно настроены в вопросе членства Украины в НАТО страны Балтии и Польша.