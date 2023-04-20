Сіярто на тлі мапи "великої Угорщини" порівняв НАТО з "бульбашкою", – ЗМІ (фото)

Під час заходів правлячої партії Fidesz для спікерів встановили мапу неіснуючої угорської держави, до якої включили території інших країн.

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Керівник МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав НАТО "трансатлантичною бульбашкою", виступаючи на тлі мапи "великої Угорщини". Про це 20 квітня інформує DeepState у Telegram.

Керівник відомства виступив під час заходів правлячої партії Fidesz. Головний лозунг ініціативи – "мир та безпека".

Прихильність до стабільного існування та дружби з сусідами угорські політики не продемонстрували. Один за одним вони виступали на сцені на тлі мапи "великої Угорщини". Серед спікерів був й керівник МЗС країни Петер Сіярто.

Керівник МЗС Угорщини Петер Сіярто/Deep State

Мапа Великої Угорщини/Deep State

Нагадаємо, 23 березня Міністерство закордонних справ України заявило, що викликає на килим посла Угорщини. Дипломатичне відомство було обурене тим, що прем'єрміністр Віктор Орбан одягнув шарф із карткою "Великої Угорщини" з українським Закарпаттям. Офіційний Київ заявив, що очікує на офіційні вибачення від угорської сторони та спростування зазіхання на територіальну цілісність України.

Також 23 березня в офісі Орбана відкинули ймовірність арешту очільника Кремля Володимира Путіна у разі його візиту до Угорщини. Гергель Гуляш, голова офісу угорського урядовця, вважає, що на це не буде законних підстав. З його слів, Римський статут не був "вбудований в угорську правову систему". Римський статут, який визначає дії Міжнародного кримінального суду (МКС), Угорщина погодилася підписати. Також країна схвалила ратифікацію документа. Політик зазначив, що Будапешт ще не сформував позиції стосовно щодо ордера на арешт Путіна. В угорському уряді вважають, що такі рішення тільки спровокують подальшу ескалацію.

Три країни, як стало відомо 6 квітня Financial Times, не схвалили "дорожню карту" для Києва. Більшість дипломатів-представників країн НАТО вважають, що в короткостроковій перспективі вступ України до альянсу неможливий. Причина – російсько-українська війна. Найбільше серйозно налаштовані у питанні членства України в НАТО країни Балтії та Польща.