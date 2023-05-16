Нардеп Шевченка, який їздив до Лукашенка, допоміг ГУР зупинити обстріли з Білорусі, — Буданов

Начальник військової розвідки України розповів, чому припинилися обстріли з території Білорусі, та про роль у переговорах із білоруською стороною екс-"слуги народу". Путін уже не розраховує залучити сусідню "союзну державу" у війну, пояснив Буданов.

Те, що протягом порівняно тривалого часу територією України не ведуться атаки з Білорусі, частково пояснюється тим, що в переговорах із білоруською стороною був задіяний народний депутат від "Слуг" Євген Шевченко. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Інтерв'ю опубліковано на YouTube-каналі "Різні люди".

Буданов назвав відсутність обстрілів з Білорусі наслідком комплексних дій, до яких доклали руку низка представників українського керівництва.

З іншого боку, Буданов вбачає у такій тенденції раціональну позицію авторитарного білоруського лідера Олександра Лукашенка.

За словами Буданова, "подобається він нам чи ні, але він не ідіот". Повторення ситуації 24.02.22 року він перший, хто хотів би не допустити. Насправді й тоді до його думки не надто прислухалися, але він зробив очевидні висновки.

За його словами, Україна задіяла всі наявні канали комунікації, всі можливості, які тільки були, навіть одного народного депутата, щоб не допустити залучення Білорусі як країни у війну, пояснив Буданов.

Особливо це було важливо вже після витіснення та втечі російських військ із деяких окупованих районів України. Буданов зробив висновок про те, що станом на сьогодні досягти цього вдалося.

Начальник ГУР пояснив, що всі розуміють, що йдеться про Євгена Шевченка.

"Ми користуємося його комунікаціями, його зв'язками. У принципі, ніколи це сильно не приховували, і він ефективний у цьому процесі. Пан Шевченко досить давно нам допомагає, і ніколи не відмовлявся допомогти, коли ми до нього зверталися", — заявив Буданов.

Кирило Буданов — про роль нардепа Шевченка у переговорах з Олександром Лукашенком, дивитись з 16:21

Чим відомий депутат Євген Шевченко?

Євген Шевченко відомий симпатією до Лукашенка, 2020 року він навіть закликав білорусів пробачити батьку разом із його "гріхами та злочинами".

Під час візиту до білоруського політика у 2021 році заявляв, що третина мешканців України хотіла б бачити своїм президентом саме білоруського лідера. Він хвалив його навіть коли спецслужби РБ примусово посадили літак Ryanair, на борту якого був опозиціонер і колишній головний редактор Nexta Роман Протасович.

У липні минулого року депутат прийшов до сесійної зали у військовій формі, що колеги назвали кітчем, розкритикувавши колишнього представника фракції "Слуга народу".

"Путін вже не сподівається залучити Білорусь до війни"

Буданов заявив, що голова РФ Володимир Путін вже не розраховує залучити сусідню "союзну державу" у війну.

"Вже втратив надію, — пояснив він. — Боєприпаси — це правда. Так, вони вивезли з Білорусі все, що можна було вивезти. Використовують полігони Білорусі для підготовки своїх мобілізованих, але, загалом, це все", — зазначив керівник ГУР.

Нагадаємо, що 15 травня білоруський політик Лукашенко підтвердив, що в Брянській області збили чотири авіасуди РФ. За його словами, обстановка навколо білоруських кордонів оцінюється як некритична, проте "є фактори, що насторожують".

Також повідомлялося, що Лукашенко вперше з'явився на публіці після візиту до Москви: він був блідий, з охриплим голосом і перебинтованою рукою.