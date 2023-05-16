Ракетний обстріл 16 травня: у РФ заявили про "знищення Patriot", в Україні відповіли тролінгом

За словами Михайла Подоляка, Міноборони РФ перетворилося на мем. У Міноборони України заявили, що Росії навіть не потрібно армії, щоб підкорити весь світ — достатньо російських держмедіа та спікера Конашенкова.

В українському Міноборони висміяли російське оборонне відомство після пояснень ракетного обстрілу України 16 травня і навіть назвали пресслужбу Міноборони РФ більш впливовою, ніж в арміях інших країн. Пост Міноборони України опубліковано в Twitter.

"Росії навіть не потрібно армії, щоб підкорити весь світ — достатньо російських держмедіа і спікера Конашенкова", — йдеться у публікації, до якої прикріплено скріншот зведення обстрілів Києва та інших українських міст 16 травня.

У своєму пості Міноборони РФ пояснило, що Російська Федерація влаштувала комбіновану атаку з використанням високоточних керованих ракет далекого радіусу дії та зброї морського базування по підрозділами ЗСУ, а також складами з боєприпасами, зброєю та військовою технікою, поставленою західними країнами.

Міноборони РФ — про обстріл України 16 травня

"Мета атаки досягнута. Усі вибрані цілі нейтралізовані. Випущена в США ракетна система Patriot типу "земля-повітря" була знищена в Києві гіперзвуковою зброєю "Кинжал"", — йдеться у пості російського оборонного відомства.

Міноборони РФ перетворилося на мем, — Подоляк

Коментуючи заяви російської сторони, радник голови ВП Михайло Подоляк назвав Міноборони РФ мемом.

За словами Підлодка, у всіх цих заявах Міноборони РФ було: перше — "ми знищили Patriot", друге — "ми збили сьогодні сім ракет Storm Shadow, і, на додачу до всього, ще й HIMARS. Подоляк нагадав, що згадка про знищення американських РСЗВ HIMARS стало вже обов'язковим пунктом у російських військових зведеннях.

"Це фантастична фіксація абсолютно абсурдного типу під назвою міноборони Російської Федерації, що саме собою вже стало мемом", — сказав він.

Михайло Подоляк — про обстріл і Міноборони РФ

Юрій Ігнат — про публікації роботи ППО

Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат нагадав про те, що Міноборони України просить не публікувати роботу ППО, оскільки з кількох кадрів можна зробити висновок про розташування систем.

"Нарешті, ворог і сам може це зняти. Ви думаєте мало російських агентів ходить територією нашої держави? — сказав він в ефірі "Радіо Свобода". — Крім того, ворог відстежує місця пусків за допомогою інших засобів".

Він зазначив, що українські ППО по всій території країни працюють динамічно, а після бойової роботи місця пусків та дислокації постійно змінюються.

Обстріл, якого зазнав Київ у ніч на 16 травня, вочевидь, триватиме. Таку заяву зробила оборонний експерт із Великобританії Марина Мирон. За її словами, ядерна тріада РФ втратила потенціал, тому надалі варто очікувати ракетних обстрілів заходу України.

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