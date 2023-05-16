"Ядерна тріада РФ втратила потенціал": будуть ракетні обстріли заходу України, — експерт

Інтенсивний обстріл, який зазнав Київ у ніч на 16 травня, судячи з усього, триватиме, вважає оборонний експерт із Великобританії Марина Мирон. Однак російському військовому керівництву доведеться діяти раціонально, оскільки "Калібри", "Кинджали" та "Іскандер-М" закінчуються.

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Нічні обстріли, яких 16 травня зазнала українська столиця, були порівняно інтенсивними, проте це очікувана тактика російських військ, заявила британський експерт з оборонних досліджень доктор Марина Мирон, передає Sky News.

"Ми знаємо, що ядерна тріада Росії втратила свій стримуючий потенціал. Отже, це найкращий з наявних у них варіантів", — сказала вона.

Доктор Мирон вважає, що подібні обстріли продовжаться, проте російському військовому командуванню доведеться підходити до використання ресурсів раціонально.

"Ракети ("Калібри", "Кинджали" та "Іскандер-М") — дорогі та складні у виробництві, тому Міноборони має бути обережним при плануванні наступних ударів", — додала вона.

На її думку, росіяни атакуватимуть логістичні вузли, центри управління, склади боєприпасів та ін.

Удари по заходу України

Експерт каже, що складно напевно спрогнозувати, яку мету оберуть ЗС РФ для свого наступного удару, але, "швидше за все, це буде десь на заході України, далеко від ліній фронту".

Виснажити українські ППО

Ще одна тактика, до якої вони можуть вдаватися, — запуск ракет і дронів для того, щоб створити навантаження на українські ППО, і виснажити запаси ракет.

Згідно з опублікованими документами, Україна має складнощі щодо протиповітряної оборони, чим ЗС РФ, можливо, намагаються скористатися.

Загальна мета, пояснила експерт, полягає в тому, щоб знищити можливості ЗСУ для проведення успішного контрнаступу або ускладнити проведення контратаки наскільки це можливо.

Нагадаємо, що за оцінками журналістів, нічний обстріл Києва "Кинжалами" та крилатими ракетами коштував ЗС РФ 120 млн доларів.

За інформацією військової адміністрації Києва, ЗС РФ випустили крилаті ракети з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, що знаходилися в районі Каспію.