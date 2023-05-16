Білий дім не підтвердив факт ушкодження системи ППО Patriot (відео)

Один із чиновників у Вашингтоні вказував, що американці оцінюють ступінь шкоди ЗРК. У Раді нацбезпеки США запропонували допомогу у відновленні за аналогією з гаубицями.

У Білому домі не підтвердили відомості про можливі пошкодження у Києві американської передової системи ППО Patriot. Про це сказав 16 травня координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на брифінгу, який транслювали на YouTube.

"Я не можу підтвердити повідомлення про пошкодження системи ППО. Я просто не можу говорити про це. Якби росіяни завдали збитків і систему потрібно було б ремонтувати не в Україні, ми б у цьому допомогли", — заявив представник Ради безпеки США.

Джон Кірбі заявив, що не може підтвердити повідомлення про пошкодження системи ППО

Далі урядовець згадав про пошкодження американських гаубиць, які використовувалися на фронті. Це озброєння потребувало відновлення, гаубиці ремонтували українські та американські фахівці, підкреслив Кірбі.

До цього канал CNN повідомив із посиланням на високопоставленого американського чиновника про ймовірне пошкодження ЗРК Patriot після ракетного удару ЗС РФ 16 травня. Вашингтон, як зазначив співрозмовник, оцінює ступінь збитків.

Міноборони Росії в цей же день заявило про нібито поразку системи ППО Patriot ракетою "Кинджал".

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков нещодавно підрахував запаси ракет "Кинджал" у російської армії. ЗС РФ вже використали сім таких ракет у великій війні.

Українські ЗМІ підрахували вартість нічної ракетної атаки 16 травня. Російське командування витратило на обстріл близько 120 мільйонів доларів.