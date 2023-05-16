"Цибулеві кільця" ППО: експерт розповів, як Україна захистилася від усіх ракет 16 травня

За словами військового аналітика Філіпа Інгрема, західна розвідка фіксує пуски ракет і передає ЗСУ дані в реальному часі. Залежно від типу російської ракети, українські захисники мають від кількох хвилин до години.

Західні озброєння та ракети застосовуються як складові — "цибульні кільця" — загальної системи ППО України, яка дедалі успішніше протистоїть російським повітряним атакам. Про це повідомляє Sky News.

У вівторок, 16 травня, російські війська під час обстрілу Києва використали близько 27 ракет — усі вони були збиті, заявило українське керівництво.

Будь то переносні ЗРК Stinger або передові складні системи Patriot — зараз Україна має цілу низку можливостей, щоб захистити своє небо.

Військовий аналітик Філіп Інгрем розповів, що ППО в Київській області діють досить ефективно, що є психологічною підтримкою для мешканців української столиці.

У лютому 2022 року масовані ракетні атаки окупаційних військ стали несподіваними для багатьох киян, але через 14 місяців Україна вже більш підготовлена до подібних подій.

У ніч на 16 травня путінські війська випустили по Україні шість гіперзвукових ракет "Кинжал", дев'ять крилатих ракет "Калібр", десять ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), ще було дві ракети С-300 у Донецькій області, а також дрони. Весь цей ракетний каскад було знищено.

Тепер Україна збиває близько 96-98% російських ракет, завдяки низці складових елементів ППО, які функціонують як єдине ціле, пояснив Інгрем.

"Цибулеві кільця" системи ППО

"Система ППО, що складається з декільков шарів, — це як ряд цибулинних кілець протиповітряної оборони", — пояснив він.

На нижньому рівні — автоматична зброя, подібна до портативних британських Starstreak.

Український боєць зі Stinger

За словами аналітика, на околицях міст чи районах, де знаходиться критична інфраструктура, може бути багато військовослужбовців з такою зброєю.

Крім того, Україна має кілька систем середньої дальності, таких як радянські С-300 та інші, поставлені союзниками.

Це середній рівень загальної системи ППО, які протистоять крилатим ракетам та дронам.

На верхньому рівні знаходиться ЗРК Patriot, що передали США та Німеччина.

"Це як серія захисних куполів, що піднімаються на різну висоту та на різну відстань навколо цілі, яку ви намагаєтесь захистити", — пояснив експерт.

Водночас, незважаючи на ефективність такої системи, уламки перехоплених ракет падають і можуть поранити людей.

Як Україна визначає та збиває цілі

"Послідовність подій така, що західна розвідка фіксує запуск ракети — і є механізм, який дозволяє передавати ці дані в реальному часі безпосередньо українцям", — пояснив експерт.

Визначаться, звідки були запущені ракети, ймовірний тип ракети та траєкторія.

Залежно від різновиду ракети, українські захисники мають від кількох хвилин до години, щоб знищити повітряні цілі.

Інгрем каже, що якби системи ППО розміщувалися по лінії кордонів, російським літакам дальньої авіації довелося б злітати на ще більшій відстані, чим зараз, щоб допомогло у контрнаступі.

Нагадаємо, що в районі Бахмута ЗСУ звільнили територію втричі більше за лондонський аеропорт Гатвік.

Також повідомлялося, що у ЗСУ зажадали вирішити питання з вуличними камерами, оскільки росіяни відстежують роботу ППО.