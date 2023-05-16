Росіяни бачать роботу ППО: у ЗСУ закликали врегулювати питання з вуличними камерами (відео)

За словами полковника Юрія Ігната, онлайн камери, які транслюють те, що відбувається на YouTube-канали, є не лише на державних установах, а й на будинках комерційних структур.

Related video

Питання роботи відеокамер на вулицях мають врегулювати військові адміністрації на місцях, оскільки вони показують росіянам роботу українського ППО. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат під час брифінгу.

Він заявив, що ця тема є дуже важливою.

"Такі камери працюють по всьому світу, в режимі онлайн здійснюють трансляцію на Youtube-канали. У нашій ситуації, коли в країні є воєнний стан, думаю, що будуть зроблені певні корективи з військовими адміністраціями", — сказав він журналістам.

За словами Ігната, військові адміністрації не повинні давати ворогові можливість у режимі онлайн бачити, як працює українська ППО. Онлайн камери є не лише на державних установах, а й на будинках комерційних структур: заправках, комерційних структурах.

Крім того, Ігнат прокоментував ситуацію з українцями, які самі знімають роботу сил ППО на телефони. Він заявив, що це залишається на совісті кожного. Так, не раз пояснювалося, що знімати на відео роботу ППО і викладати в мережу робити не можна.

Крім того, під час брифінгу Ігнат зазначив, що нічна атака не є унікальною. Хіба що в тому сенсі, що росіяни використовували велику кількість ракет "Кинджал", а інші види озброєння вже використовувалися одночасно неодноразово.

Юрій Ігнат про роботу камер на вулицях міст (дивитися з 11 хвилини)

Як уже повідомляв Фокус, російські медіа Readovka також публікувало кадри роботи українського розрахунку ППО під час відбиття ракетної атаки на Київ у ніч на 16 березня. Цікаво, що росіяни тоді заявили, що на кадрах зафіксовано знищення ЗРК Patriot, хоча насправді там працював інший комплекс, який не було знищено, заявили в групі "Інформаційний опір".

Також Юрій Ігнат 16 травня говорив, що онлайн-трансляції — не завада для українських сил ППО, оскільки вони постійно змінюють місце дислокації.

"Зрештою, ворог і сам може це зняти. Ви думаєте мало російських агентів ходить територією нашої держави? Крім того, ворог відстежує місця пусків за допомогою інших засобів", — сказав представник ВС.