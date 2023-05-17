Є постраждала: після серії вибухів у Миколаєві почалася пожежа, – мер

За словами голови ОВА Віталія Кіма, одна жінка отримала осколкове поранення. Їй довелося викликати швидку.

Увечері 16 травня у Миколаєві після серії вибухів почалися пожежі. На місце вислали служби для ліквідації вогню. Мешканців попросили не публікувати відео та фото з місця прильоту. Про це написав мер міста Олександр Сєнкевич у себе в Telegram.

"Є пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не розповсюджувати фото/відео з місць прильотів чи камер відеоспостереження. Усі служби відпрацюють – після відбою дамо офіційну інформацію", — написав він.

Потім голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у себе в Telegram повідомив, що пожежа сталася на одному об'єкті на відкритій території. Пожежники займаються локалізацією вогню.

"1 об'єкт — локалізація, відкрита територія", — написав він.

Потім він додав, що одна жінка отримала осколкове поранення. Їй довелося викликати швидку допомогу.

Нагадаємо, що експерти розкрили таємниці збитого над Києвом "Кинджала". Всі елементи мають маркування, яке відповідає індексу самої ракети до комплексу Х-47М2 "Кинжал". За словами фахівців, також можна визначити літак, із якого відстрілювалася ракета.