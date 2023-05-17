РФ витрачає більше ракет, щоб перевантажити ППО та заплутати Україну, — США

У США вважають, що ЗСУ можуть навіть використовувати російські масовані обстріли у своїх інтересах — оскільки вичерпуються і так обмежені запаси високоточної зброї РФ.

Росія змушена витрачати більше снарядів, ніж зазвичай, намагаючись перевантажити та заплутати українську систему ППО. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяви представника США, знайомого із питанням.

Росія 16 травня завдала масштабного повітряного удару по Україні відразу з кількох напрямків. Цілями були командні центри в Києві та інші важливі локації.

Така тактика, за словами представника США, може пояснюватись тим, що росіяни намагаються змусити Україну відстрочити широко анонсований контрнаступ. Однак Київ зміг вистояти і перехопити значний відсоток випущених ракет і дронів за допомогою ешелонованої системи ППО, яка складається з озброєнь, поставлених західними країнами.

Представник США вважає, що Збройні сили України можуть навіть використовувати російські масовані обстріли у своїх інтересах, оскільки вичерпуються і так обмежені запаси російської високоточної зброї.

Нагадаємо, що британський експерт розповів про "цибульні кільця" української системи ППО, за допомогою якої вдалося захиститися від усіх російських ракет 16 травня.

Нагадаємо, за підсумками масованого обстрілу України 16 травня деякі аналітики також зробили висновок про те, що можливості російської ядерної зброї надмірно переоцінені. Вже не вперше російську зброю, яку, як заявлялося, неможливо зупинити, все ж таки зупиняють, пояснив Сергій Сумленний, засновник німецького аналітичного центру European Resilience Initiative Center.