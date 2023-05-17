У РФ хочуть протиставити захоплення Бахмута успіхам контрнаступу ЗСУ, – ISW

Американські аналітики вказали на те, що в район Бахмута прибули додаткові сили ЗС РФ, що може свідчити про занепокоєння Москви щодо стабільності лінії фронту в цьому районі.

Російські війська продовжують концентрувати наступальні сили на Бахмутському напрямку, попри можливі ширші зусилля щодо зміни пріоритетів операцій для підготовки до контрнаступу Збройних сил України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 16 травня.

Аналітики відзначили, що в район Бахмута прибули додаткові сили ЗС РФ, що може вказувати на стурбованість Москви щодо стабільності лінії фронту в цьому районі.

Цей крок, на думку авторів звіту, також спрямований на підвищення боєздатності ПВК "Вагнер" з метою окупації частини Бахмута, що залишилася. Аналітики вважають, що росіяни хочуть протиставити захоплення міста очікуваним успіхам контрнаступу ЗСУ.

"За оцінками ISW, в останні тижні російське військове командування, ймовірно, вирішило змінити пріоритети операцій та зусиль щодо забезпечення, щоб підготуватися до потенційних українських контрнаступальних операцій, хоча концентрація на Бахмуті, що триває, може свідчити про те, що безпосередні тактичні міркування можуть підірвати більш масштабні зусилля ", — йдеться у звіті.

Автори публікації також вказали на те, що Україна проводить набагато обмеженіші операції в районі Бахмута, ніж російські сили, які, ймовірно, зосередили на місті свої основні сили.

Нагадаємо, що 16 травня спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Черевий прокоментував ліквідацію російських полковників під Бахмутом, зазначивши, що це один із показників катастрофи окупаційної армії.

Ми також повідомляли, що за даними Sky News від 16 травня, ЗСУ звільнили в Бахмуті територію втричі більшу за лондонський аеропорт Гатвік. Так, за останні кілька днів українські сили повернули контроль над більш як 20 квадратними кілометрами в районі Бахмута.

Ще ми писали 16 травня про те, як підрозділи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу використовують проти російської піхоти зенітно-артилерійський комплекс С-60 поблизу Бахмута.