Загальна мобілізація в Україні: працівники ЖЕКів можуть вручати повістки, – адвокат

Військкоми часто вони звертаються за допомогою до сільрад, компаній та комунальників. Співробітники ЖЕКів повинні мати відомості для роздачі повісток, пояснив адвокат Ростислав Кравець.

В Україні триває загальна мобілізація, тому військовозобов'язаним чоловікам досі вручають повістки у військкомати. Призовний документ можуть вручити працівники ЖЕКів. Про це сказав голова адвокатського об'єднання "Портної та партнери" Ростислав Кравець.

Військкоми не можуть особисто шукати кожного військовозобов'язаного та передавати йому повістку, тому часто вони звертаються за допомогою до сільрад, компаній та комунальників, пояснив адвокат.

За словами адвоката, вручні повісток працівниками комунальних організацій цілком законно

"Якщо повістку вручить працівник комунальної організації, це цілком законно. Зверніть увагу, що у співробітника має бути відповідна відомість", — зазначив він.

За словами Кравця, працівник ЖЕК дає військовозобов'язаному повістку, а громадянин ставить підпис на документі, де вказано дату та час, тим самим підтверджуючи отримання повістки.

У разі відмови взяти документ працівник ЖЕК повинен на місці скласти акт зі свідками. Але якщо комунальник просто поклав повістку до поштової скриньки, такий документ можна проігнорувати.

"У такому разі немає підтвердження, що військовозобов'язаний отримав повістку", — додав спеціаліст.

Нагадаємо, що нещодавно юрист Ростислав Кравець пояснював права та обов'язки співробітників ТЦК. Військкоми не можуть затримувати людей на вулицях, садити їх в автобуси та утримувати у приміщенні ТЦК.

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжено до 18 серпня. Мобілізувати в Україні можуть чоловіки віком від 18 до 60 років.

Фокус раніше писав, кого зі студентів не можуть мобілізувати до армії під час особливого періоду. Студенти очної чи дуальної форми навчання можуть отримати відстрочку від призову.