"Себе демілітаризували": експерт розповів про цілі війни, які РФ провалила (відео)

Чеченський правозахисник Абубакар Янгулбаєв вважає, що Рамзан Кадиров передивився Володимира Соловйова, коли говорив про готовність брати Київ на танку Т-72. Крім того, спробою позбавити Україну державності, Кремль зробив її лише сильнішою.

Російська Федерація вже закінчила процес "демілітаризації" в Україні, і тепер у них стоїть на черзі "денацифікація". Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив правозахисник із Чечні Абубакар Янгулбаєв 16 травня.

За його словами, поплічник російського президента Рамзан Кадиров нещодавно проїхався на танку Т-72 і це була демонстрація готовності "в'їжджати до Києва", "проводити денацифікацію" та "клацати танки Abrams як горішки". Експерт припустив, що той дивиться дуже багато російської пропаганди, зокрема Володимира Соловйова.

Під час порівняння російського танка з американським головою Чеченської республіки не усвідомлював, що вся база Т-72 заснована на післявоєнних зразках і дана техніка вже зустрічалася один з одним на Близькому Сході.

"Якщо Т-72 має камеру заднього ходу — це вже щось вау. Людина (Рамзан Кадиров, — ред.) — дурень", — каже експерт і додає, що чогось нового в російських танках немає.

Окремо торкнулися теми "денацифікації", оскільки про "демілітаризацію" російська пропаганда вже давно мовчить, а перше звучить просто смішно.

"Цією спробою "демілітаризувати" Україну вони зробили її сильнішою, а себе якраз демілітаризували. Щодо денацифікації – Росія насамперед потребує її. З таким шовінізмом, з такою ксенофобією вони лізуть кудись із якоюсь денацифікацією. Вас – Росію — треба насамперед денацифікувати", — каже Абубакар Янгулбаєв.

Також правозахисник зазначив, що громадяни РФ вважають себе народом, який утворює державу, але інші народи для них не є такими.

Нагадаємо, 17 травня повідомлялося, що у Рамзана Кадирова проблеми із вживанням наркотиків, про що повідомив голова ГУР Кирило Буданов. Заборонені речовини він спочатку приймав як допінг, а також використовував їх як знеболювальну. У зв'язку з цим Кадиров періодично лікується в іноземних фахівців.