"Це неприпустимо": Данілов пригрозив українцям, які фіксують роботу ППО (відео)

За словами топпосадовця, громадяни, які знімають дії українських військовослужбовців, демонструють низький рівень безвідповідальності, що може призвести до вкрай небезпечних ситуацій.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов наголосив на тому, що фіксувати роботу протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України заборонено. Свою думку він висловив у телемарафоні.

Випадки, коли громадяни знімають на мобільні пристрої дії українських військових, це, як вважає Данілов, можна назвати крайнім рівнем безвідповідальності. З його слів, такі дії провокують дуже небезпечні ситуації.

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"Це неприпустимо. Більше того, я більш ніж упевнений, що вони будуть за це нести відповідальність, ті, хто робить такі речі", – пояснив він.

Секретар РНБО прокоментував й заяви Міноборони РФ стосовно знищення ЗРК Patriot в Україні. Данілов відповів, що так агресори виправдовують свої дії, оскільки "вони мають щось говорити, щось заявляти".

Нічна атака на Київ 16 травня

У ніч на 16 травня українська столиця зазнала ракетної атаки Збройних сил Російської Федерації. Загарбники застосували БПЛА, крилаті та балістичні ракети. Росіяни випустили максимальну кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу. Уламки повітряних цілей було виявлено на території Солом'янського, Святошинського, Шевченківського, Дарницького та Оболонського районів Києва.

Блогерка та співачка Інна Воронова оприлюднила кадри роботи ППО під час нічної атаки на Київ. Вона опублікувала відео в Instagram і підписала "вид із Комфорт тауна". Це спровокувало хвилю обурення в українському суспільстві. Українці закликали карати безвідповідальних осіб, які здатні зашкодити обороноздатності держави та безпеці людей.

Нагадаємо, журналісти CNN 16 травня повідомили, що ймовірно російська ракета пошкодила ЗРК Patriot. У Білому домі не підтвердили відомості про можливі пошкодження у Києві американської передової системи ППО Patriot.