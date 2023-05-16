Блогерка оприлюднила кадри роботи ППО під час нічної атаки на Київ (фото)

У соцмережах розлетілося відео з роботою української ППО вночі 16 травня. Його опублікувала в Instagram і підписала "вид із Комфорт тауна" співачка Інна Воронова, чоловік якої раніше був засуджений за розповсюдження наркотиків.

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16 травня після нічного обстрілу російськими загарбниками столиці України в інтернеті почали розповсюджувати відео з роботою протиповітряної оборони. На опублікованому в телеграм-каналах записі екрана видно нік користувачки, яка зробила публікацію, — це обліковий запис співачки та блогерки Інни Воронової.

"Вид із Комфорт тауна", — підписала кадри Воронова.

Фото: Скрін відео Фото: скріншот

Нині відео на сторінці блогерки недоступне, ймовірно, воно було видалене.

Чим відома Інна Воронова?

Інна Воронова — дружина Юрія Чернецького, затриманого 25 серпня 2022 року після виявлення в нього 20 пакетиків із кокаїном. У Генпрокуратурі повідомляли, що чоловік збував наркотики в Києві систематично.

Після затримання Чернецького Воронова оголосила в Instagram збір 4 млн гривень на заставу чоловікові. Вона переконувала, що сума в кілька мільйонів — це "не так багато", а Чернецький — "не наркодилер, а артист".

Нині співачка заявляє про намір розлучитися з чоловіком. За її словами, Чернецькому "у в’язниці погано", а вона "живе своє життя".

Фото: скріншот Фото: скріншот

Нагадаємо, українського підприємця та блогера Юрія Чернецького, звинуваченого в торгівлі наркотиками, засудили до п’яти років ув’язнення.

У ніч на 16 травня ЗС РФ атакували територію України 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. У пресслужбі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного проінформували, що захисникам вдалося збити 6 ракет "Кинджал".