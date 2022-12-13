За торгівлю кокаїном: блогера Юрія Чернецького засудили до 5 років ув'язнення (фото)
Прокуратура повністю довела провину підсудного в злочинах, що інкримінуються. До набуття чинності вироку Чернецький перебуватиме під вартою.
Українського підприємця та блогера Юрія Чернецького, якого звинувачують у торгівлі наркотиками, засудили до п'яти років позбавлення волі. Вирок оголошено Бориспільським міськрайонним судом Київської області, повідомила 13 грудня прес-служба Київської міської прокуратури.
"За підтримку публічного звинувачення Печерською окружною прокуратурою Києва судом оголошено обвинувальний вирок киянину за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України)", — йдеться у повідомленні.
У матеріалах слідства наголошувалося, що Чернецький збував наркотики, зокрема кокаїн, у нічних розважальних закладах столиці. Чоловік був затриманий під час чергового збуту наркотиків 25 серпня цього року, при цьому у нього було вилучено понад 20 пакетів із кокаїном, гроші, патрони та електронні ваги. Також наркотичні речовини було виявлено під час обшуків за місцем проживання Чернецького.
Прокуратура також повідомляє, що за результатами судового розгляду прокурором повністю було доведено провину Чернецького в злочинах, що інкримінуються. До набуття чинності вироку чоловік перебуватиме під вартою.
Нагадаємо, після затримання Чернецького його дружина співачка Інна Воронова оголосила серед своїх шанувальників збір коштів для виплати застави в 4 млн гривень. Вона пообіцяла всім, хто пожертвує гроші, влаштувати онлайн-концерт. Воронова не хотіла вірити, що її чоловік займається продажем наркотиків і стверджувала, що він ніякий не наркодилер, а артист.
Інформація про збір коштів швидко розлетілася через мережу, після чого на це звернула увагу прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець. У своєму Facebook вона поцікавилася, чи є пояснення тому, що коли в країні збирають гроші на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни, люди донатять на заставу наркоторговцю.