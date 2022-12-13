За торгівлю кокаїном: блогера Юрія Чернецького засудили до 5 років ув'язнення (фото)

Прокуратура повністю довела провину підсудного в злочинах, що інкримінуються. До набуття чинності вироку Чернецький перебуватиме під вартою.

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Українського підприємця та блогера Юрія Чернецького, якого звинувачують у торгівлі наркотиками, засудили до п'яти років позбавлення волі. Вирок оголошено Бориспільським міськрайонним судом Київської області, повідомила 13 грудня прес-служба Київської міської прокуратури.

"За підтримку публічного звинувачення Печерською окружною прокуратурою Києва судом оголошено обвинувальний вирок киянину за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України)", — йдеться у повідомленні.

У матеріалах слідства наголошувалося, що Чернецький збував наркотики, зокрема кокаїн, у нічних розважальних закладах столиці. Чоловік був затриманий під час чергового збуту наркотиків 25 серпня цього року, при цьому у нього було вилучено понад 20 пакетів із кокаїном, гроші, патрони та електронні ваги. Також наркотичні речовини було виявлено під час обшуків за місцем проживання Чернецького.

[ + – ] Затримання Юрія Чернецького

[ + – ] Під час затримання у Чернецького виявили наркотики гроші, патрони та електронні ваги

Прокуратура також повідомляє, що за результатами судового розгляду прокурором повністю було доведено провину Чернецького в злочинах, що інкримінуються. До набуття чинності вироку чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, після затримання Чернецького його дружина співачка Інна Воронова оголосила серед своїх шанувальників збір коштів для виплати застави в 4 млн гривень. Вона пообіцяла всім, хто пожертвує гроші, влаштувати онлайн-концерт. Воронова не хотіла вірити, що її чоловік займається продажем наркотиків і стверджувала, що він ніякий не наркодилер, а артист.

Інформація про збір коштів швидко розлетілася через мережу, після чого на це звернула увагу прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець. У своєму Facebook вона поцікавилася, чи є пояснення тому, що коли в країні збирають гроші на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни, люди донатять на заставу наркоторговцю.