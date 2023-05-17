Семеро поранених за добу: ЗС РФ обстріляли лікарню на Херсонщині (фото)

За даними Херсонської ОВА, окупанти влучили у реанімаційне відділення медзакладу. Протягом доби для ударів по області росіяни застосували понад 400 снарядів.

Російські війська завдали удар по лікарні у місті Берислав. Про це сьогодні, 17 травня, повідомив у соцмережах голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни", — розповів посадовець.

Прокудін завірив, що внаслідок ворожої атаки пацієнти та співробітники лікарні не постраждали.

Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська ОВА

Детальніше про наслідки обстрілу ЗС РФ розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, внаслідок удару впала плита перекриття одного з приміщень лікарні.

"Російські війська знову обстріляли один із медичних закладів на деокупованій Херсонщині. Пошкоджено вікна, двері, центральний корпус, планову операційну, пробито стіну з падінням плити перекриття", — написав Соболевський.

За добу на Херсонщині внаслідок атак ЗС РФ постраждали семеро людей

У Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що протягом доби російські загарбники обстріляли мирні населені пункти регіону 79 разів.

"Випустили 406 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації", — йдеться у пості пресслужби.

За даними ОВА, Херсон ворожі війська атакували шість разів, застосувавши для ударів по місту 26 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та в автозаправну станцію в Бериславському районі", — підкреслили в адміністрації.

Пресслужба Херсонської ОВА передала, що протягом доби внаслідок обстрілів ЗС РФ отримали поранення семеро осіб, троє з них — діти.

Нагадаємо, ввечері 16 травня Росія обстріляла Миколаїв. Голова ОВА Віталій Кім показав знімок "воєнної цілі", в яку влучили ворожі війська.

17 травня у ДСНС показали наслідки атаки на Миколаїв. За даними рятувальників, у місті частково зруйновані автосалон та торговий центр, а також об’єкти промислової інфраструктури.