Семеро поранених за добу: ЗС РФ обстріляли лікарню на Херсонщині (фото)
За даними Херсонської ОВА, окупанти влучили у реанімаційне відділення медзакладу. Протягом доби для ударів по області росіяни застосували понад 400 снарядів.
Російські війська завдали удар по лікарні у місті Берислав. Про це сьогодні, 17 травня, повідомив у соцмережах голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни", — розповів посадовець.
Прокудін завірив, що внаслідок ворожої атаки пацієнти та співробітники лікарні не постраждали.
Детальніше про наслідки обстрілу ЗС РФ розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, внаслідок удару впала плита перекриття одного з приміщень лікарні.
"Російські війська знову обстріляли один із медичних закладів на деокупованій Херсонщині. Пошкоджено вікна, двері, центральний корпус, планову операційну, пробито стіну з падінням плити перекриття", — написав Соболевський.
За добу на Херсонщині внаслідок атак ЗС РФ постраждали семеро людей
У Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що протягом доби російські загарбники обстріляли мирні населені пункти регіону 79 разів.
"Випустили 406 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації", — йдеться у пості пресслужби.
За даними ОВА, Херсон ворожі війська атакували шість разів, застосувавши для ударів по місту 26 снарядів.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та в автозаправну станцію в Бериславському районі", — підкреслили в адміністрації.
Пресслужба Херсонської ОВА передала, що протягом доби внаслідок обстрілів ЗС РФ отримали поранення семеро осіб, троє з них — діти.
Нагадаємо, ввечері 16 травня Росія обстріляла Миколаїв. Голова ОВА Віталій Кім показав знімок "воєнної цілі", в яку влучили ворожі війська.
17 травня у ДСНС показали наслідки атаки на Миколаїв. За даними рятувальників, у місті частково зруйновані автосалон та торговий центр, а також об’єкти промислової інфраструктури.