Обстріл "Калібрами": рятувальники показали наслідки ракетного удару по Миколаєву (відео)

Мер міста Олександр Сєнкевич зазначив, що через приліт постраждала щонайменше одна людина. Внаслідок обстрілу було частково пошкоджено ТРЦ, автосалон та об'єкт промислової інфраструктури.

Related video

Російські окупанти пізно ввечері 16 травня знову атакували Миколаїв та пошкодили інфраструктуру міста. Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій 17 травня.

Внаслідок обстрілу, як зазначили рятувальники, частково було зруйновано автосалон, торговий центр, а також об'єкти промислової інфраструктури.

"Виникли пожежі, оперативно ліквідовані підрозділами Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Загалом до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалося 13 одиниць спецтехніки та 64 рятувальники", — йдеться у повідомленні.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також поділився даними про нічний обстріл російських окупантів. Щонайменше шість багатоповерхових будівель було пошкоджено внаслідок атак. За попередніми даними, постраждала одна людина.

Інформація також підтверджена головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом. У своєму Telegram-каналі він написав, що рятувальники оперативно впоралися з вогнем, а тепер продовжується робота з розбору завалів, які з'явилися в результаті удару.

У Генштабі ЗСУ згадали, що за минулу добу противник завдав удару двома ракетами "Калібр" по цивільній інфраструктурі міста Миколаїв. Усього по країні було зафіксовано 31 удар.

Нагадаємо, 17 травня в США заявили, що РФ витрачає більше ракет, щоб перевантажити ППО та заплутати Україну. Проте запаси високоточної зброї РФ з кожним днем стають меншими, а брати нове ніде.

За підсумками масованого обстрілу України 16 травня деякі аналітики також зробили висновок, що можливості російської ядерної зброї теж зайво переоцінені.