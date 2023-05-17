Обстрел "Калибрами": спасатели показали последствия ракетного удара по Николаеву (видео)

Мэр города Александр Сенкевич отметил, что из-за прилета пострадал минимум один человек. В результате обстрела были частично повреждены ТРЦ, автосалон и объект промышленной инфраструктуры.

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Российские оккупанты поздним вечером 16 мая снова атаковали Николаев и повредили инфраструктуру города. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 17 мая.

В результате обстрела, как отметили спасатели, частично был разрушен автосалон, торговый центр, а также объекты промышленной инфраструктуры.

"Возникли пожары, оперативно ликвидированные подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В общей сложности к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 13 единиц спецтехники и 64 спасателя", — говорится в сообщении.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также поделился данными о ночном обстреле со стороны российских оккупантов. Как минимум шесть многоэтажных зданий были повреждены в результате атак. По предварительным данным пострадал один человек.

Информация также подтверждена главой Николаевской ОВА Виталием Кимом. В своем Telegram-канале он написал, что спасатели оперативно справились с огнем, а теперь продолжается работа по разбору завалов, которые появились в результате удара.

В Генштабе ВСУ упомянули, что за прошедшие сутки противник нанес удар двумя ракетами "Калибр" по гражданской инфраструктуре города Николаев. Всего по стране был зафиксирован 31 удар.

Напомним, 17 мая в США заявили, что РФ расходует больше ракет, чтобы перегрузить ПВО и запутать Украину. При этом, запасы высокоточного оружия РФ с каждым днем становятся меньше, а брать новое негде.

По итогам массированного обстрела Украины 16 мая некоторые аналитики также сделали вывод о том, что возможности российского ядерного оружия тоже излишне переоценены.