РФ расходует больше ракет, чтобы перегрузить ПВО и запутать Украину, — США

В США считают, что ВСУ могут даже использовать российские массированные обстрелы в своих интересах — так как исчерпываются и без того ограниченные запасы высокоточного оружия РФ.

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Россия вынуждена расходовать больше снарядов, чем обычно, пытаясь перегрузить и запутать украинскую систему ПВО. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявления представителя США, знакомого с вопросом.

Россия 16 мая нанесла масштабный воздушный удар по Украине сразу с нескольких направлений. Целями были командные центры в Киеве и другие важные локации.

Такая тактика, по словам представителя США, может объясняться тем, что россияне пытаются заставить Украину отсрочить широко анонсированное контрнаступление. Однако же Киев смог выстоять и перехватить значительный процент выпущенных ракет и дронов с помощью эшелонированной системы ПВО, которая состоит из вооружений, поставленных западными странами.

Представитель США считает, что Вооруженные силы Украины могут даже использовать российские массированные обстрелы в своих интересах — так как исчерпываются и без того ограниченные запасы российского высокоточного оружия.

Напомним, что британский эксперт рассказал о "луковых кольцах" украинской системы ПВО, с помощью которой удалось защититься от всех российских ракет 16 мая.

Напомним, по итогам массированного обстрела Украины 16 мая некоторые аналитики также сделали вывод о том, что возможности российского ядерного оружия тоже излишне переоценены.

Уже не впервые российское оружие, которое, как заявляясь, невозможно остановить, все же останавливают, заявил Сергей Сумленный, основатель немецкого аналитического центра European Resilience Initiative Center.