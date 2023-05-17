З 22 травня в Києві не буде зупинятися транспорт після оголошення повітряної тривоги

Згідно з новим рішенням Ради оборони Києва, наземний громадський транспорт зможе підвозити містян до найближчого укриття в разі небезпеки. Зокрема, умовний автобус зможе доїхати до станції метро поблизу.

Рада оборони столиці України дозволила наземному громадському транспорту довозити пасажирів до найближчого укриття в разі оголошення повітряної тривоги. Нововведення набере чинності з 22 травня. Про це сьогодні, 17 травня, повідомила у соцмережах пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху", — пояснили у КМДА.

У пості пресслужби йдеться, що водій транспорту робитиме відповідне оголошення для пасажирів. Найближчим укриттям може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо.

"Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції в місті Києві", — додали у КМДА.

Хто не зможе заїжджати в Київ під час повітряної тривоги?

Також пресслужба КМДА повідомила, що у разі оголошення повітряної тривоги з 22 травня діятиме заборона на заїзд у столицю великогабаритного транспорту. Таке рішення також ухвалила Рада оборони міста.

"Ідеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни", — пояснили в КМДА.

За даними пресслужби, контроль над зупинкою вантажного транспорту здійснюватимуть співробітники Нацгвардії та патрульної поліції Києва.

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Павлик подарував дружині спецперепустку, що дозволяє їздити вулицями Києва у комендантську годину. Подружжя проїхалося Південним мостом, пересування яким дозволено тільки спецтранспорту.

Після публікації відео з Південного моста у мережі здійнявся скандал. Співробітники Нацполіції вилучили спецперепустку у артиста та провели розмову з подружжям про заборону фіксації об'єктів стратегічного значення.