Загроза для України: Росія та Іран посилюють військово-економічну співпрацю, — ISW

За даними експертів, угода необхідна для створення нового маршруту між Санкт-Петербургом та Перською затокою, що сприятиме подальшому розвитку двостороннього військового співробітництва.

Москва та Тегеран продовжують співпрацю у галузі військової та економічної допомоги. Напевно, Росія продовжить реалізацію програм із метою забезпечення постійної матеріальної підтримки Іраном війни проти України. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними іранського державного агентства IRNA, під час візиту віцепрем'єра Росії Олександра Новака до Тегерана 16 та 17 травня, посол Ірану в РФ Казем Джалалі оголосив про укладання угоди між двома країнами про будівництво залізничної лінії Решт-Астара.

Ця угода покликана прискорити завершення іранського проєкту коридору Північ-Південь, забезпечуючи зв'язок між іранськими містами Решт та Астара протягом 162 кілометрів та створюючи новий маршрут між Санкт-Петербургом та Перською затокою.

"Завершення будівництва цього сектору було давнім напрямом зусиль Ірану, частково спрямованим на зміцнення внутрішньої економіки та полегшення обходу санкцій. І Росія, і Іран роблять додаткові кроки для подальшого розвитку двостороннього військового співробітництва", — зазначають в ISW.

Нагадаємо, Білий дім повідомив 15 травня, що Росія прагне закупити для атак на українську інфраструктуру додаткові безпілотники в Ірану після того, як використала більшу частину з 400 дронів, закуплених із серпня 2022 року.

Крім того, 9 травня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Іран хоче перекинути виробництво дронів у Білорусь. Тегеран намагається уникнути санкцій з боку інших держав, тому для зброї для ЗС РФ можуть використовуватися треті країни.