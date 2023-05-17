"Постійна напруга": у Міноборони назвали три найбільш обстрілювані у травні області України

У відомстві зазначають, що тактика обстрілів прикордонних областей спрямована на те, щоб виснажити українських захисників та не допустити їхнього залучення на інших напрямках.

У травні російські окупанти збільшили обстріл трьох областей України — Харківської, Чернігівської та Сумської. Про це 17 травня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram.

За її словами, ворог посилив обстріл трьох прикордонних областей за період з 8 по 16 травня. У цей період російські військові здійснили 162 обстріли трьох зазначених областей. Найбільше обстрілів було зафіксовано у Сумській області – 110, потім у Чернігівській – 29 та Харківській – 23.

"Ворожа армія щодня стріляє по мирному населенню з різних видів озброєння та знищує цивільні об'єкти – садки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких – діти. Росія веде війну без правил та системно порушує норми міжнародного гуманітарного права", — пише Ганна. Маляр.

Крім того, заступниця міністра оборони зазначила, що артилерійські та авіаційні удари у прикордонних областях України швидше за все можуть бути спрямовані для того, щоб тримати у постійній напрузі українських захисників та не допустити їх залучення на інших напрямках.

Нагадаємо, 10 травня Ганна Маляр спростувала інформацію про нібито ліквідацію українських командувачів на фронті, яка з'явилася у російському інформаційному полі.

Також нагадаємо, що днями в Міноборони України висміяли російське оборонне відомство після пояснень ракетного обстрілу України 16 травня і навіть назвали пресслужбу Міноборони РФ більш впливовою, ніж в арміях інших країн.