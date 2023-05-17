"Більшість би відмовилася": майор ЗСУ назвав ключові пункти успішних контратак під Бахмутом

За словами екскомандира полку "АЗОВ", незважаючи на те, що у ворога є перевага в артилерії, числі людей, техніки та авіації, ЗСУ не можуть відмовитися від наступальних операцій, тому важливо використати максимум можливостей сучасних технологій.

Успіхи на флангах Бахмута сьогодні, у тому числі й наступальної операції 3 ЗШБр, полягають у високій мотивації та плануванні. Про це у середу, 17 травня, написав у своєму блозі екскомандир полку "АЗОВ" майор ЗСУ Максим Жорін.

"Сьогоднішній успіх на флангах Бахмута, у тому числі успіх наступальної операції нашої 3 ЗШБр — це мотивований заряджений особовий склад, який виконуватиме завдання плюс планування", — повідомляє український військовий.

За його словами, зараз складність планування полягає в тому, що українським захисникам необхідно виконувати контрнаступальні дії з вибивання російських окупантів з нашої території, при цьому володіючи на порядок меншою кількістю людей, військової техніки, артилерії та авіації.

"Враховуючи ці фактори, більшість взагалі відмовилася б проводити наступальні операції. Але ми такої можливості не маємо — нам потрібно звільняти свої території", — зазначає Жорін.

За його словами, українським військовим важливо враховувати бачення своїх польових командирів та використати з максимальною ефективністю усі можливості сучасних військових технологій.

"Бо головне — це люди, життя яких ми повинні берегти", — підсумував він.

Успіхи ЗСУ у Бахмуті

Нагадаємо, за словами заступника голови Міноборони Ганни Маляр, за останні кілька днів українські сили повернули контроль над більш ніж 20 квадратними кілометрами в районі Бахмута.

Українські захисники, за заявою генерал-полковника ЗСУ Олександра Сирського від 15 травня, долають найвищу межу людських можливостей, захищаючи Бахмут від ЗС РФ меншими ресурсами, ніж російські загарбники. Просування українських військових підрозділів поблизу Бахмута можна назвати першим успіхом наступальних дій.

16 травня, Сили оборони України просунулися на південному фланзі та прямують до Кліщівки, де можуть перерізати один з основних шляхів російського постачання.