"Русофобські рішення": шість держав не підписали угоду про реєстр злочинів РФ

За інформацією ЗМІ, своїх підписів на документі не поставили представники Азербайджану, Вірменії, Боснії та Герцеговини, Угорщини, Сербії та Туреччини.

Станом на 17 травня шість держав-членів Ради Європи не підписали угоду про реєстр злочинів, вчинених Росією, яку затвердили на саміті РЄ у Рейк'явіку, повідомляє "Європейська правда".

На цей час підписали документ або дали гарантії підписання 40 країн Ради Європи, США, Канада, Японія та Євросоюз як організація. Однак у Раді Європи перебувають 46 держав.

За даними видання, до списку тих, хто поки не підписав угоду, увійшли Азербайджан, Вірменія, Боснія та Герцеговина, Угорщина, Сербія та Туреччина.

Зазначається, що Сербія, яка нещодавно публічно образилася на Україну, показово проігнорувала саміт і вже заявила, що не підписуватиме жодних "русофобських" рішень.

"В Угорщині автократичний режим Орбана демонструє свою окремість від Європи та дружбу з Путіним. Туреччина, представлена в Рейк'явіку на дуже низькому рівні заступника міністра, традиційно намагається не ображати Росію, і також очікуються інші "непідписанти", – йдеться у публікації.

Тим часом у Міністерстві юстиції України, яке вело переговори з цього приводу, навіть такий результат назвали фантастичним успіхом.

"Лише два дні тому ми зрозуміли, що отримаємо понад 40 підписів. До 15 травня наші оптимістичні сподівання були до 35 країн", – зізналася журналістам заступник міністра Ірина Мудра.

Нагадаємо, 17 травня речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що країни Євросоюзу і блок НАТО перетворилися на учасників повномасштабної війни Росії з Україною. Так він прокоментував постачання ЗСУ зброї Альянсу.

12 квітня спеціальний представник США з протидії дезінформації Джеймс Рубін назвав російську пропаганду, що поширюється за допомогою ЗМІ Сербії, загрозою регіону Західних Балкан.