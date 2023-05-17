Рентгензнімок його серця облетів весь світ: боєць НГУ після важкого поранення повернувся на передову

Віталій з Донеччини отримав поранення під час бою — куля пройшла крізь ліве плече, ліву легеню і буквально в міліметрі від серця, розбивши один із грудних хребців. Зараз він повернувся в стрій однієї з харківських бригад.

54-річний Віталій з Донеччини до повномасштабної війни працював шахтарем, а у травні 2022 року попросився до лав НГУ і потрапив до 5-ї Слобожанської бригади, у складі якої воював за Харків, Ізюм, Балаклію і Кремінну. Під час виконання бойового завдання у лютому цього року він отримав кулю фактично у серце. Про дивовижну історію порятунку українського солдата розповідає пресслужба Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ.

Віталій родом із Покровська Донецької області і зараз воює у лавах НГУ. Він не має позивного, а побратими просто називають його по-батькові Вікторович. Рентгенівські знімки серця нацгвардійця після поранення облетіли весь світ, оскільки куля влучила в груди чоловіка і пролетіла за міліметр від серця.

Куля пройшла крізь ліве плече і ліву легеню буквально в міліметрах від серця нацгвардійця

Як згадує Віталій, під час виконання бойового завдання він раптом відчув гострий пекучий біль в ділянці серця і побачив кров. Ворожа куля пройшла крізь його ліве плече і ліву легеню буквально в міліметрах від серця та роздробила поперечний відросток 5-го грудного хребця. Вікторовича доправили до Хмельницького, де місцеві лікарі визначили розміщення кулі до міліметра та завдяки сучасному обладнанню змогли її видалити. З операційної нацгвардієць навіть вийшов власними ногами.

"Про цей випадок майже всі ЗМІ розповідали, що там у Вікторовича всередині — вся країна бачила!" — жартують побратими чоловіка та показують фото кулі біля серця Віталія на рентгенівському знімку, який зберегли у своїх телефонах.

Лікарі визначили розміщення кулі до міліметра і змогли її видалити

За словами командира підрозділу, після поранення Вікторовича хотіли комісувати, але він наполіг, щоб його повернули і зараз продовжує нести службу в НГУ.

"У мене три доньки, три зяті. Двоє воюють, у третього – броня на шахті. Всі працюють на нашу спільну перемогу. Онуків уже три хлопчики та дві дівчинки, ще на одну дівчинку очікуємо скоро. Ось, поїду у відпустку – якраз буде мені подарунок – її народження", – розповідає Віталій.

Після війни Вікторович мріє бавитися з онуками.

Після війни він мріє зробити гойдалку на дачі та бавитися з онуками, а також паралельно працювати на відновлення країни.

"Ось, що я вам скажу, як висновок: у нас на Донбасі у Росію не хочуть. Уявіть, зайшли у твою хату, забрали холодильник, вбили родичів, зґвалтували дружину і кажуть, що від когось вас рятують. Або на вулиці абсолютно лівий мужик б’є тебе в пику, бо, може завтра ти його збирався вдарити. Маячня якась… Не брати нам росіяни, бо брати так, як вони, не вчиняють!" — говорить Віталій.

Нагадаємо, що кулеметник із Чернівців з позивним "Святий" під час штурму ворожих позицій отримав кілька уламкових поранень у ногу, але відмовився евакуюватися, бо знав, що так група втратить кількох людей. Боєць вів 6-годинний бій і разом із побратимами вийшов із нього переможцем.

Раніше повідомлялося, що пілот Повітряних сил ЗСУ здійснив понад 300 бойових вильотів і наближається до рекорду легендарного аса Івана Кожедуба.