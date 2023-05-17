Абсолютно не виключено: чоловікам можуть вручати повістки на пляжах, – Гуменюк

За словами керівника пресцентру Сил охорони та оборони Півдня, вручення повістки не є покаранням. Повідомлення вручають там, де є військовозобов'язані.

Чоловікам можуть вручати повістки на пляжах, бо вони є громадськими місцями. Про це "Суспільному" 17 травня розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Вручення повісток допускається в будь-яких місцях. Тобто громадські місця всі відкриті для спільного відвідування, можуть бути такими, де може проводитися оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що й там також", — пояснила вона.

Крім того, Гуменюк уточнила, що вручення повістки у військкомат не є способом покарання. За її словами, повідомлення про необхідність прибути до ТЦК та СП вручають у тих місцях, де є військовозобов'язані громадяни.

Нагадаємо, 4 травня голова адвокатського об'єднання "Портної та партнери" Ростислав Кравець розповів, що повістку можуть вручити й працівники ЖЕКів. За його словами, військкоми не можуть особисто шукати кожного військовозобов'язаного, тому часто звертаються за допомогою до сільрад, компаній і комунальників.

8 травня Кравець розповів, що співробітники ТЦК (військкоматів) не мають права затримувати людей на вулицях, садити в автобуси й утримувати в ТЦК. За словами юриста, якщо співробітники ТЦК затримують чоловіка на вулиці, йому необхідно уточнити причини затримання, звернутися до поліції та попросити надати безплатного адвоката.