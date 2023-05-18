Мобілізовані на застарілій техніці: у Британії оцінили стан російської армії

За словами військового радника британської делегації в ОБСЄ Єна Стаббса, за розміром і складом ЗС РФ зараз наближені до стану на 24 лютого минулого року, проте тоді російське угруповання складалося з професійних солдатів і було краще оснащене.

Російська Федерація не змогла досягти військового успіху в Україні, маючи професійну армію на початку повномасштабного вторгнення, а зараз у її розпорядженні мобілізовані резервісти, оснащені застарілою технікою. Про це сказав військовий радник делегації Великобританії в ОБСЄ Ієн Стаббс на засіданні Форуму зі співпраці безпеки у Відні, пише "Укрінформ" 18 травня.

"Нинішнє російське Об'єднане угруповання військ (ОУВ) виглядає схожим за розміром і складом на сили вторгнення 24 лютого минулого року, але це не так. Тоді це угруповання складалося з професійних солдатів, було в основному оснащене досить сучасною технікою і війська регулярно проходили навчання", — Сказав Стаббс.

Військовий радник зазначив, що професійна російська армія не змогла досягти стратегічних та оперативних цілей в Україні. За його словами, зараз ЗС РФ "складаються з погано підготовлених мобілізованих резервістів і все більше покладаються на застаріле обладнання".

Стаббс також стверджує, що РФ не змогла забезпечити перевагу в повітрі над Україною, згадавши про аварію чотирьох одиниць бойової авіації над Брянською областю. На його думку, нинішні ЗС РФ не зможуть досягти успіху там, де зазнали поразки добре навчені та досвідчені військові.

"Росія повинна усвідомити, що вона ніколи не зможе перемогти в Україні. Якщо вона продовжуватиме воювати, вона продовжуватиме програвати", — підсумував Ієн Стаббс.

Нагадаємо, що 15 травня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великобританії було анонсовано початок навчання українських льотчиків на західних винищувачах.

Крім того, 15 травня в Офісі прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака заявили, що Лондон передасть Києву сотні нових ударних безпілотників, які мають радіус дії понад 200 кілометрів.