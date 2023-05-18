"Є план деокупації": Верещук розкрила деталі реінтеграції Донеччини та Луганщини (відео)

Перші кроки щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей включатимуть розмінування та заходи, які встановляють національну безпеку.

Уряд розробив план деокупацїі території Донецької та Луганської областей. Про це в етері телеканалу "Ми — Україна" повідомила Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Вона зазначила, що це першочергові кроки зі стабілізації ситуації на окупованих російськими військами землях. Виконання відповідних положень і норм дозволить запустити процес і реінтеграцію Донецької та Луганської областей.

"У нас є план деокупації", — пояснила Верещук.

Віцепрем'єрка зазначила, що це план першочергових кроків зі стабілізації та реінтеграції Донецької та Луганської областей. Він включає перші кроки розмінування та заходів, які встановлюють нацбезпеку. Такі дії будуть зроблені швидко.

"Ми бачили на прикладі Харківщини та Херсонщини, ніякої "Сребрениці" там не було", — додала представниця Кабміну.

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За її словами, Україна потребує значної кількості фахівців, які працюватимуть на деокупованих територіях. Це стосується не тільки структур для забезпечення безпеки, але й людей цивільних професій.

"Також ми називаємо — це "Гвардія вчителів", "Гвардія лікарів", також нам потрібні органи місцевого самоврядування й органи держвлади", — зазначила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, 11 травня Верещук розповіла, що уряд розпочинає формування кадрового резерву для роботи в деокупованому Криму та незабаром ухвалить відповідну постанову. Вона зазначила, що до повномасштабного вторгнення російських військ Україна не розглядала збройну деокупацію півострова, однак ситуація змінилася.

Також 3 травня Ірина Верещук пояснила, чому не можна оформлювати паспорт РФ в окупації. За її словами, ситуації бувають різними, але вона не має права рекомендувати людям оформляти ворожі документи. Тим паче, що українські військові борються за те, щоби цього ніколи не траплялося.