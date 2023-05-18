Навчав українських військових: ветеран армії США Ніколас Меймер загинув під Бахмутом (фото)

Американець приїхав в Україну, щоб навчати українських солдатів методик ведення сучасної війни, які використовують у США. Йому було 45 років.

Ніколас Меймер, американський ветеран, загинув на фронті поблизу Бахмута. Про це інформує CNN.

Американець приїхав на територію України, щоб передати досвід нашим солдатам щодо західних методик ведення бойових дій. Чоловік отримав смертельні поранення внаслідок удару артилерії російських загарбників.

Підполковник у відставці Перрі Блекберн, близький друг Меймера, розповів, що американський доброволець у момент обстрілу перебував у приміщенні будівлі, що обвалилася. За його словами, українці, які були поруч і воювали разом із Меймером, вважали, що він або опинився в пастці під завалами, або загинув внаслідок "шквального вогню" російської артилерії.

"На жаль, Ніку не вдалося втекти", — пояснив Блекберн.

Смерть Меймера підтвердив керівник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин. Він показав тіло вбитого американця.

Хто такий Ніколас Меймер

Ніколас Меймер — ветеран спецпідрозділу армії США. Він прослужив понад 20 років. Військовий служив у чинній армії понад два роки, залишивши її в 1998 році. Згодом долучився до лав Національної гвардії США в листопаді 2000 року. У відставку вирішив піти в грудні 2018 року. Навесні 2022 року прибув до нашої держави. Він співпрацював з представниками некомерційної організації AFGFree, до якої входять учасники волонтерської групи ветеранів сил спеціального призначення США та громадян, які виконують операції з евакуації та надання гуманітарної допомоги в Україні.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що під Бахмутом загинув фотограф-натураліст Денис Кривий. Український фотограф співпрацював із Національним парком "Бузький Гард" і був володарем міжнародної премії FIAP.

Також у боях за Бахмут загинув чемпіон України з хокею Олександр Хміль. Федерація хокею України повідомила, що Олександр із перших днів вторгнення РФ вирушив захищати Україну спочатку в загонах столичної тероборони, після чого вирушив у найгарячіші точки зіткнень.