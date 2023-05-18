Нічна атака на Київ: у поліції показали наслідки ракетного удару ЗС РФ (фото, відео)

За словами начальника поліції на Київщині Андрія Нєбитова, окупантам знову не вдалося досягти своєї мети завдяки роботі ППО. Внаслідок падіння уламків обійшлося без сильних руйнувань та постраждалих.

Вночі 18 травня ЗС РФ здійснили масований обстріл Києва, випустивши у напрямку столиці крилаті ракети. Деталі та наслідки масштабної атаки опублікував начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі.

З району Каспію окупанти застосували стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. За попередніми даними, використовувалися для цього крилаті ракети типу Х-101/555.

Андрій Нєбитов опублікував деякі кадри ракети, збитої українськими силами ППО, що вкотре зіпсувало плани противника.

"Поліцейські проводять огляди місць падіння уламків та фіксують ушкодження. Наразі суттєвих руйнацій не зафіксовано, травмованих осіб немає", — йдеться у повідомленні.

Уламки було знайдено у дворах киян, а також незначно було пошкоджено два транспортні засоби.

Також у сюжеті на телеканалі "Київ" показали ролик із наслідками нічної атаки у Дарницькому районі столиці, де впали уламки.

Окремо начальник поліції в Київській області закликав громадян дотримуватися правил повітряної тривоги, а також у разі виявлення уламків ракет, БПЛА чи інших невідомих предметів ні в якому разі не торкатися до них.

Необхідно одразу повідомити про це спецлінію "102", та по можливості обмежити доступ до цієї місцевості, дочекавшись прибуття спецслужб.

Нагадаємо, 18 травня повідомлялося, що ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву, який став дев'ятим за останній місяць. Також противник застосував розвідувальні безпілотники.

У ніч проти 18 травня російська ракета влучила в промисловий об'єкт Одеси. Більшість ворожих цілей було знищено, проте без жертв не обійшлося. За попередніми даними, померла одна людина.