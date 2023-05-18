Мобілізація в Україні: хто з військовозобов'язаних може отримати відстрочку

Мобілізація 2023 року стосуватиметься не усіх чоловіків. Відстрочка від призову у військовий час можлива для осіб, які підтвердять відповідну обставину у ТЦК та СП, надавши офіційні документи.

Загальна мобілізація в Україні передбачає, що чоловіки віком від 18 до 60 можуть бути призвані до лав Збройних сил України, але деякі категорії військовозобов’язаних все ж мають право на відстрочку. Подробиці розповіла юристка Діана Тернова, інформує ZN.

Вона пояснила, що під час війни не усіх можна призвати. З її слів, відстрочка від мобілізації – право на відстрочення виклику до військової служби у разі військових дій або загрози національній безпеці. Державні органи ухвалюють відповідне офіційне рішення. У такому разі певні категорії громадян не можуть бути мобілізованими на військову службу.

Українцям отримання відстрочки від загальної мобілізації дозволяє реалізувати свої конституційні права, як от право на освіту, обставини, що стосуються стану здоров’я, а також у разі потреби встановити догляд за рідними та близькими. Особи, які мають можливість відстрочку, мають відповідні підстави на це. У Законі України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" норми та положення регулюють це питання.

Діана Тернова пояснила, що не потрапити під загальну мобілізацію цілком законно. Для цього потрібно підтвердити відповідну обставину.

Мобілізація 2023 — підстави для отримання відстрочки:

за станом здоров’я, а саме у разі тимчасової непридатності чи інвалідності;

для заброньованих громадян на організаціях та підприємствах, яких включили до переліку критичної інфраструктури та відіграють значну роль в підтримці української економіки під час дії воєнного стану;

для осіб, які здобувають освіту на денній або дуальній формі навчання мобілізації в Україні 2023 року не буде;

для осіб, які є науковими та науково-педагогічними працівниками, та працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Як отримати відстрочку від мобілізації в Україні

Для отримання відстрочки від призову від загальної мобілізації необхідно звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання та надати необхідні документи, які підтверджують відповідну підставу. Вона надає законне право уникнути мобілізації на період існування обставини на підставі якої вона була надана.

Нагадаємо, 4 травня стало відомо, що мобілізація до 27 років можлива. У Міноборони повідомили, що мають намір знизити граничний призовний вік із 27 до 25 років.