"Рішучий опір": суд пояснив, як росіяни, які потрапили в полон, можуть уникнути в'язниці

За інформацією Верховного суду РФ, при попаданні в полон російські військові зобов'язані чинити "рішучий опір противнику" та "з честю виконувати свій військовий обов'язок у бою".

Російські військовослужбовці, які вчинили добровільне здавання в полон, можуть уникнути в'язниці, якщо вживали всіх можливих заходів для свого звільнення та продовження служби. Про це 18 травня повідомляє пресслужба Верховного суду РФ (ЗС РФ).

За інформацією російського суду, у випадку, якщо російський солдат вперше здався в полон і "вживав заходів для свого звільнення та повернення до місця служби і не вчинив під час перебування в полоні інших злочинів", його можуть звільнити від кримінальної відповідальності.

Другий варіант для звільнення від відповідальності може бути застосований до тих солдатів, які під час взяття в полон перебували в безпорадному стані, отримавши, наприклад, контузію або тяжке поранення.

"Якщо військовослужбовець за своїм фізичним станом не здатний ухилитися від полону, фактичне його захоплення противником не утворює складу даного злочину (наприклад, знаходження військовослужбовця у безпорадному стані, у тому числі внаслідок тяжкого поранення чи контузії)", — зазначено у проекті постанови Пленуму про практику розгляду справ про злочини проти військової служби

У решті випадків, при попаданні в полон російські військові повинні чинити "рішучий опір противнику" і з честю виконати свій військовий обов'язок у бою.

"Під здаванням у полон слід розуміти різні дії чи бездіяльність, внаслідок яких військовослужбовець переходить у владу противника. У тих випадках, коли дії (бездіяльність), спрямовані на здачу в полон, не завершуються переходом на бік противника з причин, що не залежать від волі особи, скоєне утворює замах на здачу в полон", — пояснили у ЗС РФ.

Нагадаємо, 10 квітня Україні вдалося повернути з російського полону 100 військових. Серед них є захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомелю в Київській області.

Також нагадаємо, що, за інформацією спікера держпроекту "Хочу жити", Україна в березні отримала понад 3000 звернень від росіян, які захотіли добровільно здатися в полон.