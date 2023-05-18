"Війна може закінчитися сьогодні": у Білому домі прокоментували контрнаступ ЗСУ

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що в районі Бахмута тривають інтенсивні бойові дії. Він підкреслив, що контрнаступ — це багатогранна операція.

Контрнаступ ЗСУ — багатошаровий вид військових дій, і визначати цим терміном бої на території в Україні буде місцеве керівництво. Однак інтенсивні битви тривають під Бахмутом. Про це заявив під час спільного брифінгу з прессекретаркою Білого дому Карін Жан-П’єр радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван.

"Як ви знаєте, це не схоже на висадку на пляж у День "Д". Ці види військових дій є більш динамічними, більш багатошаровими, більш багатогранними", — пояснив він.

Радник з нацбезпеки відмовився давати оцінку наступальним діям в Україні та судити, чи почався контрнаступ ЗСУ. Він аргументував це тим, що контрнаступ "в очах глядача".

"Я дозволю українцям схарактеризувати й описати, що вони роблять. Я б просто сказав, що в деяких частинах України триває інтенсивна військова діяльність, як ми нещодавно бачили під час боїв навколо Бахмута", — підкреслив Салліван.

Речниця Білого дому зазначила, що війна на території України може завершитися навіть сьогодні — РФ має лиш вивести свої війська.

"Це агресія Росії проти демократичної країни, і вона може закінчитися сьогодні. Бойові дії, кровопролиття — все це може закінчитися сьогодні, якщо Росія піде з України", — заявила Жан-П’єр.

Нагадаємо, 18 травня очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, що російські загарбники відійшли до 570 метрів з позицій під Бахмутом.

Також 18 травня політик Олександр Лукашенко назвав заяви про контрнаступ ЗСУ дезінформацією. На його думку, наступальних дій з боку України "немає і бути не може".