США розглядає ймовірність "корейського" сценарію війни в Україні, – Politico

Чисельні співрозмовники журналістів кажуть, що в довгостроковій перспективі замороження війни може задовольняти Київ та Москву. Питання лише в тому, де провести умовну лінію розмежування.

Офіційні особи США вважають, що зростає ймовірність того, що російсько-українська війна може перетворитися на заморожений конфлікт на багато років, як це відбувається на Корейському півострові. Про це повідомляє Politico.

Серед варіант довгострокового замороження війни, який нібито обговорюють в адміністрації Байдена, є питання, де встановити потенційні лінії розмежування. Вони мають влаштовувати Кремль та Україну. Стверджується, що обговорення відбуваються в різних американських відомствах та Білому домі.

Не виключено, що цей сценарій може стати найреалістичнішим у довгостроковій перспективі з огляду на те, що ні Україна, ні РФ не готові визнавати поразку. Ця ідея також наростає на тлі відчуття в адміністрації, що контрнаступ ЗСУ не завдасть "смертельного удару по РФ".

"Ми плануємо на довгострокову перспективу, незалежно від того, чи виглядає вона замороженою, чи розмороженою", — сказав американський чиновник, знайомий з дискусіями адміністрації Байдена.

Теж саме виданню підтвердили двоє інших посадовців і колишній чиновник адміністрації президента. Замороження війни є одним з варіантів, до якого готуються у Штатах. При цьому одні виступають за те, щоб Україна мала Маріуполь й вихід до Азовського моря, а інші менше зациклені на територіях й зосередженні на безпеці України.

Разом з тим чиновники кажуть, що "корейський варіант" розглядається на ранніх стадіях, а війна ще довго залишатиметься гарячою. Тому адміністрація Джо Байдена планує надати Україні стільки зброї, щоб ЗСУ максимально витіснила РФ з власних територій.

Врешті 5 високопосадовець з американської адміністрації каже, що єдиним зрозумілим варіантом є те, що РФ не завоює Україну, а всі інші запасні плани є дуже нестабільними.

"Замороження в "корейському варіанті" — це, безумовно, те, що обговорюється експертами та аналітиками в уряді та поза ним, коли мова йде про Україну. Це правдоподібно, бо жодній стороні не потрібно буде визнавати нові кордони. Єдине, про що доведеться домовлятися — це де припинити вогонь вздовж певної лінії", — заявив анонімний чиновник.

При цьому журналісти зазначають, що переговори у Кореї про лінію розмежування тривали два роки. Окрім Кореї замороження війни сталося у Грузії з РФ у 2008 році, в Індії з Пакистаном за регіон Кашмір. Схожа ситуація була в Україні до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, про наміри РФ заморозити війну по "корейському сценарію" говорив секретар РНБО Олексій Данілов ще 16 лютого 2023 року. Нині зусилля окупантів зосереджені на захопленні Донецької та Луганської областей.