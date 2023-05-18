Харківська область під обстрілом ЗС РФ, вибухи чули у Харкові: що відбувається (фото)

Наразі стало відомо, що ракети вдарили по селу Циркуни, де пошкодили приватний будинок. Під його завалами може бути жива людина.

У четвер, 18 травня о 14:50, у Харкові пролунали кілька вибухів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов у своєму телеграм-каналі.

"Мешканці Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях", — написав чиновник.

Обстріл обласного центру підтверджують і містяни у місцевих телеграм-каналах. В одному з них люди опублікували фото, на якому в небі видно слід від випущеної ракети. Очевидці стверджують, що ракети, швидше за все, були випущені ЗС РФ з Брянської області.

Мешканці Харкова скаржаться на гучні вибухи у місті

Перші вибухи мешканці Харкова почули о 14.50. Загалом люди нарахували три вибухи, які були схожі на прильоти ракет із боку РФ.

Також городяни у місцевих телеграм-каналах озвучили версію про те, що ЗС РФ вдарила ракетами по області. Проте вибухи були такими сильними, що їх почули у Харкові.

Дещо пізніше у Харківській ОВА повідомили, що попередньо був "приліт" у приватний житловий будинок у селі Циркуни Харківського району. Є підозри, що під завалами може бути людина.

Своєю чергою волонтер Наталія Попова у своєму телеграм-каналі повідомила про те, що на місці влучення ракети вже працюють рятувальники ДСНС. Інформація від медиків, що прибули на місце інциденту, буде озвучена дещо пізніше.

Нагадаємо, 17 травня в Міноборони назвали три області України, які у ВС РФ атакували у травні найчастіше. Серед них виявилася і Харківська область.

А 27 квітня ЗМІ писали про те, що бригада обленерго потрапила під обстріл під Харковом. ЗС РФ обстріляли енергетиків у момент, коли вони займалися відновленням пошкодженої лінії електропередач. Один зі співробітників отримав несумісні з життям поранення, ще чотири людини ушпиталили.