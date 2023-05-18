З "тигровими" смугами: словацький МіГ-29 вперше засвітився на фото в Україні

Словаччина передала Україні всі наявні винищувачі МіГ-29. На фото показали тренувально-бойовий літак.

Повітряні сили України отримали 13 винищувачів МіГ-29 зі Словаччини. Аналітики Ukraine Weapons Tracker вперше показали фото одного з літаків вже на українській території.

Літак з бортовим номером 1303 зафіксували в Україні на День вишиванки. На крило винищувача посадили невеличкого ведмедика у вишивці з шоломом та окулярами льотчика. На корпусі літака помітні специфічні "тигрові смуги" — це є доказом того, що це МіГ-29УБ словацької версії.

Зазначається, що МіГ-29УБ є двомісним навчально-бойовим літаком. Окрім цього аналітики опублікували світлину того, як виглядав МіГ-29 на службі у ВПС Словаччині. На ньому також присутні ці смуги.

МіГ-29УБ на службі ВПС Словаччини

МіГ-29УБ відрізняється від звичайного винищувача відсутністю радіолокаційної станції.

Словаччина списала всі МіГ-29 у серпні 2022 року. З того часу декілька місяців тривали переговори щодо постачання літаків Україні. Лише у квітні всі 13 винищувачів поступили до українських Повітряних сил.

Нагадаємо, 15 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україні передадуть МіГ-29 в міру того, як Польща підсилюватиме власні ВПС.

14 квітня ЗМІ пояснили, в чому особливість МіГ-29 німецького походження, які Польща передасть Україні, і чому для передачі потребувався дозвіл Берліна.