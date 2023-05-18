Створюють "картинку" для Шойгу: під Маріуполем росіян змусили стріляти в голе поле (аудіо)

Радник мера міста Петро Андрющенко розповів, що зранку у загарбників почались "тренування". Пізніше з’ясувалось, що солдатам видали снаряди для створення атмосфери "передової" до приїзду голови Міноборони РФ.

Російські окупанти в районі Маріуполя почали навчання. Про це зранку 18 травня повідомив у соцмережах радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"На північ від Маріуполя в напрямі Волновахи росіяни викотили ствольну артилерію та починають "тренування". Через це в Сартані та Кальміуському районі чутно вибухи. Як не кіно, то полігон", — написав він.

Андрющенко іронічно припустив, що загарбники вирішили довести травмованих внаслідок війни місцевих мешканців до божевілля.

Однак пізніше радник маріупольського мера опублікував запис розмови російського військового та пояснив, що навчання пов’язані з підготовкою до візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу. З'ясувалось, вибухи покликані "створити картинку" до приїзду посадовця країни-агресорки.

"Жаліється, що змушені витрачати такі потрібні на передовій снаряди. Що тут додати. Та, мабуть, що нічого. Лише — давайте більше візитів Шойгу. Ще більше", — написав Андрющенко.

На оприлюдненому аудіозаписі російський армієць скаржиться, що військовим видали 40 снарядів, а потім підняли о шостій ранку та змусили стріляти в голе поле. На запитання, навіщо, керівництво пояснило, що має приїхати керівник Міноборони РФ.

"Пацани плюються, кажуть, давайте краще його завалимо. Вирішили йому канонаду з пострілів улаштувати, як у кіно про війну, щоб він нібито на передовій побував. Всі в шоку від цього. Сидимо тут, як м***ки повні, чекаємо на хохлів", — сказав окупант.

Нагадаємо, 11 травня очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запросив Сергія Шойгу особисто відвідати Бахмут.

Сьогодні, 18 травня, Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі злетіла з дороги фура. За його даними, машина була завантажена "чимось військовим".