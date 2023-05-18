Росія посилила ракетні обстріли міст України: аналітик назвав три можливі причини

За словами Шона Белла, у РФ блефують, коли говорять про знищення ЗРК Patriot, який захищає Київ. Якби це було так, ЗС РФ намагалися б завдати Києву якомога більшої шкоди, "поки захисна парасолька знята".

Після 50-денного відносного затишшя ВКС РФ вже дев'ятий день за поточний місяць масово обстрілюють українські міста. Британський військовий аналітик Шон Белл назвав три можливі причини такої зміни тактики. Про це повідомляє Sky News.

По-перше, через обмежені можливості Кремль прагне продовжувати "тиснути на керівництво і населення для того, щоб підірвати волю до опору".

Друга причина, на думку Белла, полягає в тому, що "Росія намагається перешкодити підготовці до майбутнього контрнаступу", який, судячи з очікувань, має розпочатися найближчим часом.

На додачу до всього, Москва прагне "послабити" українську систему ППО і змусити витрачати "обмежені запаси ракет для зенітно-ракетних комплексів".

Нові обстріли України відбулися після того, як у РФ заявили про знищення поставленої Сполученими Штатами системи ППО Patriot, яка захищає українську столицю. Однак Україна, а також США це спростували.

Аналітик пояснив, що якби в РФ дійсно в це вірили, то намагалися б завдати Києву якомога більшої шкоди, "поки захисна парасолька знята".

"Але, судячи з усього, ЗРК Patriot отримала "легкі пошкодження" і продовжує свою роботу", — пояснив Белл.

Нагадаємо, що Путін змушений "розкривати карти" і у розпачі демонструвати свою найкращу зброю, а також і вразливості.

Повідомлялося також, що спецназ СБУ знищив 11 одиниць техніки росіян. Ударні дрони з Центру спецоперацій "А" вразили САУ "МСТА-С", танк, а також бронемашину супротивника. У результаті ЗС РФ втратили 15 осіб особового складу.