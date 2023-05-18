Субмарини та кораблі-шпигуни: РФ має програму диверсій на підводних лініях зв'язку, — Британія

За словами голови Міноборони Великобританії Бена Воллеса, росіяни мають військово-морську програму, яка спеціально розроблялася для атак на критично важливу інфраструктуру країн-противників.

В Росії є "намір і можливості", щоб атакувати підводні лінії електропередач та лінії зв'язку. Про це заявив голова Міноборони Великобританії Бен Воллес, повідомляє Sky News.

За словами Воллеса, британське Міноборони має у своєму розпорядженні дані про те, що росіяни мають військово-морську програму, яка спеціально розроблялася для спостереження, а також для проведення потенційних диверсій і атак на критично важливу інфраструктуру країн-противників.

"У них є низка підводних човнів та іншого обладнання, шпигунських кораблів та всього іншого, спеціально призначеного для такої мети", — заявив Воллес.

Він також додав, що, незалежно від того, чи йдеться про "Північні потоки" чи інфраструктуру окремих країн, — це область, яка вразлива і потребує захисту.

Великобританія, за його словами, має мати можливості для захисту таких ліній.

Нагадаємо, що у Великій Британії підтвердили застосування ракет Storm Shadow українськими військовими. Голова Мініоборони Великобританії Бен Воллес не повідомив, коли саме і по яким цілям ЗСУ використовували британські крилаті ракети, але він сказав, що західна зброя є потужною силою в руках ЗСУ.

Також повідомлялося, що Британія відмовилася від поставок винищувачів Typhoon для України. На думку Бена Воллеса, цей тип бойових літаків не цілком підходить.