У Великобританії відмовилися від поставок винищувачів Typhoon для ЗСУ: названо причину

За словами глави відомства Бена Воллеса, цей тип бойових літаків не є правильним вибором. При цьому Лондон готовий у довгостроковій перспективі навчати українських пілотів.

Related video

Влада Великобританії не збирається передавати Україні бойову авіацію у вигляді винищувачів Eurofighter Typhoon. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес під час пресконференції 17 травня.

За його словами, Лондон поки що не готовий піти на такий крок, оскільки цей тип літаків "не буде правильним вибором", однак у Великобританії готові продовжувати допомагати з навчанням пілотів з України в довгостроковій перспективі.

"Великобританія не збирається відправляти в Україну винищувачі зараз. Ми неодноразово заявляли, що винищувачі Typhoon не будуть правильним вибором", — заявив Бен Воллес.

Крім того, міністр оборони Великобританії порівняв відправку бойової авіації ЗСУ з Формулою-1, маючи на увазі той факт, що це вимагало б відправлення сотень фахівців, пілотів та інженерів безпосередньо в Україну.

Раніше Бен Воллес заявляв, що винищувачі F-16 Київ найближчим часом також не отримає, проте Лондон буде не проти, якщо на такий крок піде якийсь інший союзник.

"Очевидно, що ми можемо зробити свій внесок у навчання та підтримку в певних межах, тому що у нас немає пілотів F-16. Якщо ви російський піхотинець, я не думаю, що вас дійсно хвилює, чи бомбить вас літак радянської епохи чи західний літак, Ви просто не хочете, щоб він вас бомбив", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 травня повідомлялося, що глава МЗС України Дмитро Кулеба анонсував роботу "авіаційної коаліції". За його словами, Франція та Великобританія продовжують демонструвати лідерство з постачання авіації Україні, але конкретних термінів називати не став.