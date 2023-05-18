"Дотискатимемо": у Зеленського відповіли на ідею "корейського сценарію" для України
За словами радника ОП Михайла Подоляка, всі в міжнародній спільноті розуміють, як обмежені путінські еліти в часі та силах, а тому жодного заморожування війни в Україні не буде.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які ідеї щодо "заморожування конфлікту" в Україні є фікцією. Про це він написав у себе в Twitter.
За його словами, такі наративи є прямим наслідком діяльності російської пропаганди та дипломатії. Вони іноді виникають у ЗМІ, але є не більше ніж псевдоаналітичний продукт.
"У реальному порядку денного таких сценаріїв немає, у жодних кабінетах вони не обговорюються", — зазначив Подоляк.
За його словами, всі "гравці" чудово розуміють, що відбувається. Усі сторони усвідомлюють, наскільки обмеженими у часі та силах є Російська Федерація, а також еліти, пов'язані із главою Кремля Володимиром Путіним.
"Шлях незмінний. Дотискатимемо", — зазначив Подоляк.
Зазначимо, що журналісти Politico заявили, що США розглядають можливість "корейського" сценарію війни для України. Повідомляється, що у довгостроковій перспективі заморожування війни може задовольнити Київ та Москву. Питання лише у тому, де провести умовну лінію розмежування.
Ще у лютому 2023 року про поділ України говорив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, Віктор Медведчук та інші проросійські політики в Україні даватимуть пропозиції щодо "створення двох країн". Він не назвав конкретних прізвищ, проте натякнув, що йдеться про представників забороненої партії ОПЗЖ.