Зеленський провів нараду з командувачами фронту та зібрав військовий кабінет

За словами президента, найближчим часом Україна матиме додаткові системи ППО, ракети і літаки, а також далекобійну зброю.

У четвер, 18 травня, президент України Володимир Зеленський зібрав військовий кабінет та провів нараду з командувачами ключових напрямків фронту, представниками Генштабу, розвідки та безпеки. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

"Щойно провів засідання військового кабінету. Це наш особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави. Були командувачі ключових напрямків фронту. Також Головком, Генштаб, розвідка, безпека", — сказав Зеленський.

Він подякував ЗСУ за виконані стратегічні завдання, проте відмовився уточнювати деталі, зазначивши лише, що "не час".

"Про захист цивільних громадян. Повітряні сили — молодці, тут з деталями. Наші пріоритети на цей тиждень, наступний і найближчим часом загалом — додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання та літаки, далекобійна зброя. І це буде", – повідомив глава держави.

Нагадаємо, 18 травня Володимир Зеленський запропонував створити меморіал на згадку про жертв геноциду кримськотатарського народу. Він уже запросив лідера кримських татар Мустафу Джемілєва підключитися до створення меморіалу.

15 травня президент України підбив підсумки турне країнами Європи. За його словами, результатом поїздки до низки європейських країн стане більша кількість зброї та політичної підтримки для України.