США протестували українських льотчиків для польотів на F-16, – ЗМІ (документи)

Американські інструктори зазначили, що українські пілоти, з кваліфікацією на МіГ-29 та Су-27, змогли виконати низку "відносно технічних" маневрів на симуляторах. За даними ВПС США, на освоєння винищувачів F-16 їм знадобиться лише чотири місяці.

У Військово-повітряних силах Сполучених Штатів Америки дійшли висновку, що українські пілоти можуть освоїти управління винищувачами F-16 за чотири місяці, що значно швидше, ніж прогнозував Пентагон. Відповідні документи опублікувало видання Yahoo News.

Повідомляється, що два українські пілоти, які мають кваліфікацію на МіГ-29 і Су-27, пройшли тестування на авіасимуляторі на авіабазі Морріс Національної гвардії в Тусоні, штат Арізона, де базується 162 авіакрило ВПС США.

Усього льотчики, які раніше не проходили формальної підготовки з F-16, провели на тренажерах 9 заходів загальною тривалістю 11,5 години. Результати тестування оцінили чотирма досвідченими американськими інструкторами.

У звіті, складеному підполковником Джаредом П. Уайтом, йдеться про те, що українські пілоти змогли виконати низку "відносно технічних" маневрів у змодельованих умовах, зокрема, посадку повітряного судна після відмови двигуна.

"Після єдиної демонстрації... обидва пілоти змогли успішно посадити літак за моделлю імітації полум'я над головою (SFO). Це відносно технічна навичка, яку необхідно постійно практикувати протягом усієї кар'єри пілота F-16", — зазначив Уайт.

Звіт про тестування двох українських пілотів на F-16 Звіт про тестування двох українських пілотів на F-16 Звіт про тестування двох українських пілотів на F-16 Звіт про тестування двох українських пілотів на F-16 Звіт про тестування двох українських пілотів на F-16

Серед труднощів, з якими стикаються українські пілоти, вказаний мовний бар'єр, оскільки авіоніка F-16 відображає інформацію англійською мовою. При цьому в документах згадується, що за два тижні в обох льотчиків констатували "помітне покращення" в цьому плані.

"З огляду на нинішній набір навичок, продемонстрований пілотом ВПС України... чотири місяці — це реалістичний термін навчання", — підсумували у ВПС США.

Автори статті вважають, що оприлюднені документи сприятимуть посиленню тиску на союзників України, які виступають проти передачі ЗСУ F-16, посилаючись на складність та тривалість навчання пілотів.

Нагадаємо, що 15 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав 5 причин, чому Україна має отримати літаки F-16. За його словами, партнери мають відкинути страхи та надати ЗСУ сучасну авіацію.

Раніше, 9 травня, ми також писали про те, що уряд Нідерландів планує передати Україні винищувачі F-16 і намагається досягти в цьому питанні домовленості із союзниками, зокрема з Данією, Великобританією, деякими іншими сторонами в Європі та США.