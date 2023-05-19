Росіяни брешуть про брак боєприпасів на Донбасі, — експерт

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленко, заяви власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина пов'язані виключно з ворожнечею між військовим керівництвом Кремля.

Російські окупанти справді мають велику проблему з нестачею боєприпасів, однак у Бахмуті такої проблеми немає. Про це 18 травня розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі 24 каналу.

Він вважає, що бійці ПВК "Вагнер", що воюють у першій лінії, мають повну підтримку від військового керівництва Кремля. Бої у місті на Донбасі продовжуються і власник формування Євген Пригожин бреше про те, що на цій ділянці у них хитке становище.

Подібні заяви були направлені на Сергія Шойгу та Валерія Герасимового, з яким у них відкрита ворожнеча. У Бахмуті регулярно використовуються керовані бомби та елементи ствольної та реактивної артилерії, а це завжди вирішальний фактор.

"Якщо ми говоримо про всю зону бойових дій, то так, у російських окупантів великі проблеми з боєприпасами, це правда. Але у Бахмута цієї проблеми немає. Що стосується польових умов, фактично всі позиції займають регулярні війська, що частково складають" чм**iки ". Саме у них немає достатнього досвіду, щоб ефективно тримати оборону", — йдеться у повідомленні.

Усі ці фактори впливають на можливість окупантів витримувати тиск українських сил оборони.

Нагадаємо, 19 травня в ISW повідомляли, що ЗСУ досягли тактично значущих успіхів у районі Бахмута. Аналітики кажуть, що росіяни почали втрачати ініціативу на цьому напрямі, а їхні наступальні операції мають обмежений характер.

18 травня повідомлялося, що за відомостями Інституту вивчення війни в районі Бахмуту триває серія обмежених контратак українських військ, внаслідок чого росіяни втрачають ініціативу на цій ділянці фронту. У звіті аналітики уточнили, що у Бахмуті окупанти мають невеликі успіхи, але на флангах просуваються українські сили.