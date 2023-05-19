Підрив залізниці в Криму може порушити постачання ракет ЗС РФ, – британська розвідка

У розвідці зазначають, що окупований півострів зберігає життєво важливу психологічну та матеріально-технічну роль у сприянні війни РФ проти України.

Підрив залізниці 18 травня може перервати ланцюжок постачання озброєння, в тому числі можливо, ракет "Калібр". Про це йдеться у звіті британської розвідки 19 травня.

Сходження потяга з рейок під Сімферополем заблокувало єдину залізничну колію, яке веде в окупований Севастополь, де базується російський Чорноморський флот. Окупаційна адміністрація заявила, що інцидент стався в наслідок "втручання сторонніх осіб".

У розвідці Міноборони Британії зазначають, що РФ швидко зможе відновити залізничну лінію, однак подія призведе до переривання постачання озброєнь, можливо, навіть ракет "Калібр". Будь-який саботаж ще більше збільшує стурбованість Кремля щодо здатності захищати іншу критичну інфраструктуру в окупованому Криму.

Звіт британської розвідки 19 травня Фото: Ministry of Defence

Також у розвідці пишуть, що півострів зберігає життєво важливу психологічну та матеріально-технічну роль у сприянні війни РФ проти України.

Нагадаємо, вранці 18 травня у Сімферопольському районі пролунав вибух. Виявилось, що була підірвана залізниця.

В українській воєнній розвідці заявили, що рейки втомилися від того, що ними перевозять зброю для вбивства мирних українців.