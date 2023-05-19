Контракт на $3,2 млрд: ВМС США оновлюють флотилію кораблів-розвідників

Нові кораблі гідроакустичного спостереження за океаном класу T-AGOS 25 замінять старі T-AGOS 19, які на сьогодні здійснюють місію протичовнової війни (ASW) у Тихому та Атлантичному океанах.

Військово-морські сили США планують поновити парк кораблів спостереження за океаном. Для цього керівництво ВМС обрало компанію Austal USA, уклавши контракт на 113,9 млн доларів на проєктування нового допоміжного корабля-розвідника класу T-AGOS 25. Про це 19 травня повідомило видання Defense Brief.

Угода враховує опції на детальне проєктування та будівництво до семи кораблів спостереження класу T-AGOS 25. Якщо реалізація проєкту пройде успішно, сукупну вартість контракту доведуть до 3,19 млрд доларів, йдеться в повідомленні.

Генеральний директор компанії Austal Педді Грегг зазначає, що це замовлення значно розширює портфель програм компанії з будівництва сталевих суден. Програма TAGOS-25 реалізовуватиметься на новому сталеливарному суднобудівному заводі компанії в місті Мобіл, штат Алабама.

"T-AGOS — унікальна допоміжна військово-морська платформа, яка відіграє невід'ємну роль у підтримці місії ВМС з протичовнової оборони", — зазначив Грегг.

Макет нового корабля класу T-AGOS 25 від компанії Austal USA

Що відомо про кораблі спостереження

Кораблі класу T-AGOS 25 замінять існуючий потенціал чотирьох двокорпусних кораблів T-AGOS 19 та одного T-AGOS 23 з малою площею перерізу по ватерлінії (SWATH) у міру закінчення терміну їхньої служби, починаючи з 2026 року.

110-метрові сталеві кораблі SWATH стануть платформою для системи датчиків системи спостереження (SURTASS), що буксирується, і матимуть пороговий термін служби 30 років.

Корабель спостереження T-AGOS 21 ВМС США

ТТХ нових кораблів спостереження поки невідомі, проте на сьогодні ВМФ США мають у розпорядженні T-AGOS-23. Такі кораблі гідроакустичної розвідки мають водотоннажність 5370 тонн і здатні розвивати швидкість 12 вузлів (22 км на годину). Екіпаж складається із 44 осіб, з них 26 — цивільні фахівці та 18 військових моряків.

Як засоби спостереження використовується активна низькочастотна решітка антенних підводних шумопеленгаторних пристроїв, яка збирає, а потім обробляє первинну акустичну інформацію.

Нові кораблі T-AGOS 25 експлуатуватимуться Військовим морським командуванням США (MSC) і підтримуватимуть місію протичовнової війни (ASW) командувачів Атлантичного та Тихоокеанського флотів, підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що США в межах програми іноземних військових продажів планують виставити на продаж 6 військових кораблів протягом наступних двох років, які ще не пробули в експлуатації й 10 років. Це 2 кораблі класу Independence та 4 кораблі класу Freedom.